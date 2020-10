Europa Verde per una svolta ecologista guardando alle comunali di Torino 2021

Torino si avvicina alle elezioni comunali della primavera del 2021. "L'emergenza coronavirus sta marcando sempre di più il divario fra centro e le periferie, dove migliaia di attività sono state costrette a chiudere, mentre la disoccupazione raggiunge livelli inaccettabili, specie tra le giovani generazioni", sottolineano in una nota Tiziana Mossa Co-portavoce Regionale dei Verdi-Europa Verde Piemonte e i Commissari dei Verdi-Europa Verde della Provincia di Torino Angela Plaku e Antonio Fiore.

"Servono, dunque, politiche mirate e incisive per aiutare chi oggi è in grave difficoltà economiche. Noi Verdi siamo l'unica novità nel panorama politico torinese e siamo pronti per la sfida elettorale di Torino 2021, consapevoli che la nostra città meriti persone ed idee nuove. Vogliamo dare una risposta ai cittadini ed alle associazioni che da troppo tempo vengono inascoltate dalla politica locale".

"Europa Verde, che appartiene alla grande famiglia dei Verdi Europei, si propone alla città per dare una svolta ecologica che sappia conciliare la tutela dell'ambiente e, allo stesso tempo, porti alla creazione di nuovi posti di lavoro duraturi sul territorio", prosegue la nota. "Siamo un gruppo di ragazzi e ragazze, lavoratorari e pensionati che da tempo lavorano su tutta la città di Torino, per creare un progetto forte, credibile che tenga conto dell'europeismo, del femminismo, della giustizia sociale e della tutela ambientale".

"Noi, a differenza delle altre forze politiche ci mettiamo la faccia, crediamo che la nostra città meriti una svolta, saremo i portavoce del vento del cambiamento che da troppo tempo soffia inascoltato nella nostra città", concludono i Verdi.