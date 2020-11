"Per me Torino è musica. E la mia musica arriva dall'arte". Anna Castiglia è siciliana, ma...

Anna Castiglia, torinese da tre anni e catanese da 21, nasce in una casa piena d’arte e ne rimane affascinata fin da piccola. Inizia a studiare piano a nove anni fino a quando i tumulti adolescenziali le fanno scoprire il canto. Dopo i primi live nella sua città natale, si dedica alla scrittura di testi propri per poi trasferirsi a Torino per studiare all'Accademia di musical Gypsy. Nella città sabauda trova il coraggio di far sentire anche le sue canzoni, iniziando a creare uno spettacolo composto esclusivamente da canzoni e monologhi inediti intitolato "Sono siciliana ma...".

Ciao Anna, sei cresciuta con in casa un clima artistico-musicale. Qual è il tuo primo ricordo in musica?

“Tra i primissimi ricordi musicali della mia infanzia vi sono i miei genitori che ascoltano musica e studiano i copioni teatrali. Le domeniche sono sempre state accompagnate dai lunghi ascolti di mio padre, che davanti a uno spessissimo computer riempiva CD per i tragitti in macchina o per la radiolina che stava in cucina. Se devo invece riportare un ricordo molto nitido è il giorno in cui uscì Can't Get You Out Of My Head di Kylie Minogue, mio padre la stava ascoltando”.

Raccontaci di come hai intrapreso la strada musicale.

“La mia migliore amica e vicina di casa, Paola, aveva iniziato a prendere lezioni di chitarra classica da un ragazzo che studiava al conservatorio, Danilo Genovese. Chiesi ai miei genitori il permesso e la disponibilità economica per poter fare lo stesso e loro me lo diedero. Ho studiato con lui dai nove ai dodici anni quindi fino alla soglia che dà inizio alla crisi adolescenziale, per poi scoprire che preferivo cantare, allora cominciai a costruire un repertorio di cover (le prime dieci in un pomeriggio estivo) studiando autonomamente accordi e arrangiamenti inediti. All'età di sedici anni feci il mio primo live, con chitarra e voce, al Waxy O'connor's di Catania.

Nel frattempo scrivevo già delle canzoni, le prime per i compleanni delle mie amiche, mi svegliavo prestissimo, quando tutti dormivano e realizzavo “grandi sorprese” questo mi dicevo e questo sentivo quando lo facevo. Ma ho avuto il coraggio di farle ascoltare solo quando la necessità di condividerle era più grande della vergogna”.

Sei diplomata all'accademia di musical Gypsy, in che modo ti ha formato questo percorso e ha influito sulla tua musica?

“Il percorso accademico in Gypsy mi ha formata nel canto, nella danza e nella recitazione, tre discipline che mi hanno sempre contesa e che grazie al programma Musical sono riuscita ad accontentare contemporaneamente. Ma, l'attitudine alla musica è sempre stata predominante e devo ammettere che le altre due forme d'arte e d'espressione mi hanno dato una grande spinta e soprattutto una buona dose di presenza scenica e disciplina da palco che ho subito riportato nei miei live da cantautrice. Inevitabilmente e volontariamente le mie canzoni nascondono e, in alcuni casi, manifestano esplicitamente l'influenza del musical, sia nella scelta degli accordi e delle melodie che nell'esibizione. Mi piacerebbe creare uno spettacolo che unisca cantautorato e teatro”.

Cosa ispira la scrittura dei tuoi testi?

“Inevitabilmente la mia vita in tutti i suoi stati (passato, presente, futuro), quindi le persone che mi circondano ma anche quelli che non lo fanno. Le canzoni possono essere estremamente intime e personali e allo stesso tempo trattano di soggetti a me lontani. Anche la musica che ascolto mi ispira altra musica”.

Canzoni e monologhi inediti nel tuo progetto "Sono siciliana ma...", che storia vuoi raccontarci?

“Proprio la mia. I miei genitori sono due attori entrambi appassionati di musica, sono loro che mi hanno fatto scoprire l'opera popolare e il musical: l'unione delle discipline artistiche che, a mio parere, non dovrebbero mai dividersi. Questo spettacolo è stato il primo tentativo di coesione tra canzoni e monologhi, presto ci sarà anche la danza”.

La tua Torino musicale e non.

“La mia Torino è tendenzialmente musicale. Sono assolutamente in debito con la città e il suo panorama artistico, mi hanno dato fiducia e coraggio per poter fare della musica il mio lavoro. Quindi, i posti e gli angoli della città che frequento sono quasi sempre relazionati alla musica, ma i primi anni sono stata una vera turista con tanto di abbonamento musei. Torino è anche cinema, natura, cortili e ballatoi!”.

Teatri e cinema chiusi, la musica confinata alle cuffie. Come vivi da artista questo difficile momento per la musica?

“Sono devastata. Lo sono perché non c'è empatia e non c'è considerazione per quello che fa parte della nostra cultura, ma sono anche infuocata. Bisogna agire, io sto agendo e la musica sta agendo: da una storia fatta sul tram che ha fatto il giro a un sit-in musicale al Piazzale Valdo Fusi di venerdì, che è diventato un evento grosso”.

News, curiosità, appuntamenti.

“Purtroppo le date di novembre non ci sono più, ma sto producendo la mia musica. Presto sarò su Spotify, intanto potete seguirmi sui per rimanere!”.