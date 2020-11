La Juventus scende in campo con la tecnologia Jeep® 4xe: prestazioni elettrizzanti

Appena due mesi fa, il marchio Jeep® e Juventus hanno festeggiato insieme il nono titolo italiano consecutivo: un’impresa celebrata attraverso l’efficace payoff “Campioni in carica”, capace di evocare leadership e la nuova tecnologia ibrida plug-in di Renegade e Compass 4xe. Ma il connubio tra Juventus e Jeep un percorso di successi iniziato nel 2012, continua, fedele alla comune, inesauribile, tensione a superare costantemente i propri limiti e a esplorare nuove strade, e dunque è già il momento di affrontare la nuova stagione sportiva e le nuove sfide della mobilità.

4xe: sintesi di capability off road e evoluzione green

Per questo stasera, in occasione dell’incontro con il Crotone, i bianconeri scenderanno in campo con il logo che identifica i nuovi SUV dotati della tecnologia ibrida plug-in: 4xe. L’elettrificazione è un aspetto fondamentale del percorso evolutivo di Jeep e rappresenta l’impegno a diventare leader anche nelle tecnologie per una mobilità sempre più sostenibile, fermi restando i valori storici di avventura, autenticità, libertà e passione. Grazie alla tecnologia ibrida plug-in, infatti, i modelli Jeep 4xe plug-in Hybrid sono i SUV Jeep più performanti e divertenti da guidare di sempre, letteralmente capaci di “andare ovunque e di fare qualsiasi cosa”, in ossequio al noto claim “Go Anywhere, Do Anything”. Allo stesso tempo sono vetture ideali per la guida quotidiana in città, anche in modalità full-electric.

La maglia con il logo 4xe accompagnerà i Bianconeri anche in una delle prossime sfide internazionali in programma a partire da fine ottobre.

Prestazioni elettrizzanti, su ogni superficie

La tecnologia ibrida plug-in è protagonista anche di un coinvolgente video che ha visto la partecipazione dei calciatori della Juventus, in un originale parallelismo tra le prestazioni dei SUV Jeep 4xe e quelle dei giocatori, oltreché tra i valori che contraddistinguono la squadra e il brand. Le domande poste a Bentancur, Kulusevski, Bonucci, McKennie e Ronaldo hanno sottolineato l’iconicità della maglia bianconera come quella della griglia Jeep a sette feritoie. E nessuno meglio di CR7 poteva esprimere un’opinione su questo numero iconico. Curiosi anche i riferimenti alle performance: gli scatti dello stesso Ronaldo, che raggiungono picchi superiori ai 35 km/h, sono sorprendenti come le prestazioni dei nuovi SUV Jeep 4xe, capaci anche di autonomia in full electric pari alla distanza percorsa in quattro partite da un centrocampista.

Inoltre, sarà on air da domani sui canali social ufficiali di Jeep una clip emozionale che racconta l’ingresso allo stadio delle Renegade e Compass 4xe attraverso un percorso urbano ed extraurbano cucito per esaltare le caratteristiche e lo stile inconfondibile dei primi modelli plug-in hybrid del marchio. La clip è visibile a questo link.