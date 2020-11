Addio a Gigi Proietti, il ricordo di Appendino: "Attore profondo, mai eccessivo"

"È un lunedì più triste per tutto il Paese. Gigi Proietti oggi compiva 80 anni e, in questo stesso giorno, ci ha lasciati, creando un vuoto immenso che colmeremo solo con il suo ricordo". Così la sindaca di Torino Chiara Appendino rende omaggio sui social al grande mattatore romano scomparso oggi. Ricoverato da giorni in una clinica per accertamenti, era stato colpito ieri da un grave scompenso cardiaco. Da subito le sue condizioni erano apparse molto serie.

"Attore profondo, mai eccessivo. Ci ha fatto sorridere e riflettere. E lo farà ancora", scrive la prima cittadina, unendosi al cordoglio di un intero popolo, da nord a sud, che tanto ha applaudito la sua magistrale bravura per oltre mezzo secolo.

A dare la notizia della sua morte, la famiglia, nelle prime ore del mattino. In una carriera lunga oltre 50 anni, Proietti ha spaziato dal cinema al teatro. Memorabile il successo di "A me gli occhi, please" o il Mandrake di "Febbre da cavallo", così come il popolarissimo volto del maresciallo Rocca in tv. Showman assoluto, maestro per i più giovani, direttore del Teatro Brancaccio di Roma dal 1978, aveva pubblicato nel 2013 un'autobiografia dal titolo "Tutto sommato - Qualcosa mi ricordo" (Rizzoli).

Un personaggio pubblico che ha sempre difeso la sua vita privata fino all'ultimo, nella buona e nella cattiva sorte.

Nato a Roma il 2 novembre 1940, appassionato musicista e cantante fin dalla giovinezza, durante l'università si avvicina al teatro sperimentale. In qualità di doppiatore, diventerà poi la voce di Marlon Brando, Robert De Niro, Dustin Hoffman ma anche del primo Rocky e del funambolico genio di "Aladdin", capolavoro Disney.

In circa 50 anni di attività, Proietti ha collezionato 33 fiction, 42 film, 51 spettacoli teatrali di cui 37 da regista, oltre ad aver registrato 10 album come solista e diretto 8 opere liriche.

Una vita sul palcoscenico, che aveva riassunto nello spettacolo "Cavalli di

battaglia" scelto per festeggiare nel 2016 i suoi 50 anni in scena, coronati dalla direzione quindicennale dell'elisabettiano Globe Theater di Roma.

Diverse le tappe torinesi delle sue tournée. Tra le ultime, "C'è gente stasera?" nel 2013, al Teatro Colosseo. Indimenticabile, poi, il kolossal teatrale tratto dai I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas, evento che ha abitato il Teatro Astra di Torino per quasi tre mesi, a partire dal 18 febbraio 2016, e prodotto da Fondazione TPE, in cui Proietti figurava tra gli otto registi coinvolti.

''Raccontare la propria vita non è cosa da tutti - scrisse nella sua autobiografia -. Certo, chiunque può ricordare gli episodi, cercare di storicizzare, fare riflessioni su come passa il tempo e come cambiano le cose. Ma l'odore della povertà, misto a quello del sugo della domenica, i richiami delle mamme ai figli discoli che non tornano per cena, l'allegria irrecuperabile del mercato, le chiacchiere sui marciapiedi come li spieghi a chi non c'era? I 'faccio un goccio d'acqua' sui muri ancora freschi di calce, la partita a tressette, la vita in strada, le donne ai davanzali, le chiacchiere dei disoccupati...Tutto questo, come puoi farlo rivivere in chi legge?''. Per arrivare a concluder che ''forse non è stato neppure come lo ricordi tu, perché nel ricordo hai enfatizzato qualcosa, e qualcos'altro hai rimosso''.

"Ogni volta che irrompeva sulla scena con un nuovo personaggio alla fine scoprivamo sempre qualcosa di noi che prima non conoscevamo", ha invece commentato l'assessore alla Cultura della Regione Piemonte, Vittoria Poggio, che si è unita così al cordoglio della famiglia e dell’Italia per la scomparsa di Proietti. "Era un grande osservatore e ritrattista dei caratteri italiani, per 60 anni ha raccontato il suo tempo con angolazioni critiche ma sempre col sorriso, mattatore sulla scena e maestro in teatro. Ha fatto divertire adulti e bambini, e alla fine ci riconoscevamo un po’ tutti nei suoi ritratti come quello del Maresciallo Rocca, umano ironico e profondo".