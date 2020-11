Come addobbare un albero di Natale in maniera impeccabile

Quando si pensa al Natale si pensa in primis al simbolo per eccezione: l'albero di Natale. In ogni casa non può certo mancare e molto spesso il momento del suo addobbo è tra i più magici dell'intero periodo natalizio, soprattutto per i bambini. Come da tradizione infatti l'intera famiglia si diverte ad appendere palline e gingilli vari e addobbare l'albero di Natale. A tal proposito, sono tante le idee per decorarlo, anche utilizzando materiali di recupero.

Dalle tradizionali palline colorate, magari in tono con lo stile di arredamento della propria abitazione, si passa alle sfere trasparenti con foto di famiglia per un albero sicuramente unico ed originale.

Per i più golosi, i biscotti sono fondamentali! Pasta frolla classica o al cioccolato e formine di Natale, ed ecco un albero anche “da mangiare”, l'importante è ricordarsi di formare il buco dove poi passerà il nastrino, per poterli appenderli.

Per i più tradizionali, non possono mancare stelline e palline realizzate all'uncinetto, per un tocco di classe anche se si stanno ormai diffondendo gli addobbi realizzati attraverso origami di varie forme con carta, anche di giornale, un materiale perfetto per i principianti, che ancora necessitano di un po' di manualità.

Le luci natalizie rendono magica l'atmosfera

Nell'addobbare un albero di Natale che si rispetti non ci si può di sicuro dimenticare delle lucine: che siano bianche o multicolor, fisse o lampeggianti poco importa, l'importante è che diano un tocco di luminosità all'ambiente, creando l'atmosfera giusta. Per un tocco in più, in commercio sono presenti addirittura catene luminose musicali, perfette per creare un lieve sottofondo.

Ma per onorare al meglio la tradizione natalizia, la stella posizionata come punta dell'albero è un elemento fondamentale, che ha un significato molto più profondo rispetto ad una semplice decorazione. Essa infatti rappresenta la stella cometa seguita dai Re Magi per il raggiungimento della grotta in cui è nato Gesù Bambino.