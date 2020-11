Meteo, peggioramento da domani. Incognita maltempo per il fine settimana

Dimentichiamoci l'alta pressione e il tempo stabile e soleggiato (con zero termico ben superiori alla norma) dei giorni scorsi.

Già da oggi infatti tutti i valori tenderanno a diminuire con un aumento generalizzato delle nubi. L'alta pressione lascerà momentaneamente il passo a una perturbazione in transito mercoledì, con nuovo miglioramento da giovedì, con forse incognita peggioramento nel fine settimana. Nebbie notturne e termometro ancora mite al Nord Ovest.

A Torino quindi avremo questa situazione: oggi coperto e mite con qualche pioggia possibile in serata. Piogge più organizzate mercoledì, quota neve 2200-2400 metri. Termometro con minime in pianura intorno 10-12°C e massime 15-17°C con punte di 18/19 giovedì. Venti per lo più assenti o deboli settentrionali.

Da venerdì 6 novembre annuvolamenti irregolari, in attesa di un possibile peggioramento sabato.

Previsioni locali http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Torino

