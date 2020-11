Alcar, vertice in curia a Susa con Nosiglia. Prefettura, Regione e ministero fanno squadra

Non si sana la ferita della vertenza Alcar, azienda che sta creando più di una preoccupazione in tuta la val di Susa. Proprio per questo motivo, stamattina si è tenuta presso la Curia Vescovile di Susa (alla presenza dell'arcivescovo Cesare Nosiglia, da sempre attento a questi temi) un in contro alla presenza delle delegazioni sindacali di Fim-Cisl e Fiom-Cgil.

"La vicenda della Alcar rappresenta un ulteriore tassello di una situazione sociale ed economica molto difficile che attanaglia il territorio dell’area metropolitana torinese da diverso tempo, ulteriormente complicata dalla pandemia", dicono i sindacalisti di Fim Cisl.



Proprio Nosiglia ha ribadito solidarietà e vicinanza ai lavoratori. "Si tratta di un’azienda che ha ancora, grazie al suo capitale umano, le possibilità di rimanere sul mercato per dare futuro e sviluppo al territorio e alle famiglie dei lavoratori - dicono ancora i rappresentanti degli addetti -. Le possibilità di mantenere questo sito produttivo d’ eccellenza nella Val di Susa sono legate all’impegno che tutti i soggetti coinvolti in questa vicenda devono mantenere: le istituzioni pubbliche e il mondo imprenditoriale (insieme ai sindacati) possono collaborare per trovare una via d’uscita dignitosa per il lavoro e per le persone".