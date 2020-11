Nissan presenta in esclusiva la rivista Horizon: viaggio alla scoperta del design di Nissan ARIYA

Per celebrare gli innovatori che hanno dato vita a Nissan ARIYA, il crossover coupé 100% elettrico, Nissan realizza Horizon, un’inedita rivista del design.

Horizon è ricca di storie esclusive, fotografie e contenuti video personalizzati e offre una visione senza precedenti di una concezione del veicolo che cambia le regole del gioco. Raccontando le storie del design di ARIYA, arricchite di numerosi dettagli, la rivista illustra gli inizi del processo di design attraverso lo sguardo esperto dei team di Nissan.

Immergendosi nel cuore del Nissan Design Europe, Horizon spazia dai designer ai responsabili del colore per arrivare ai modellatori di argilla e ai designer digitali. Attraverso aneddoti personali, i team svelano le loro passioni, ispirazioni e idee creative per ARIYA, raccontando come il primo schizzo si sia trasformato in un concetto di design dettagliato.

Dall'anteprima mondiale di ARIYA a luglio, i clienti di tutta Europa hanno mostrato un forte entusiasmo con l’interesse di oltre 10.000 persone registrato sui canali digitali di Nissan.

"L'innovazione si definisce guardando oltre l'orizzonte, esplorando i limiti della tecnologia e della creatività per realizzare qualcosa di nuovo ed emozionante. Questo è esattamente ciò che il design di Nissan ARIYA rappresenta", ha dichiarato Matthew Weaver, Vice President di Nissan Design Europe.

Attraverso sei storie, gli approfondimenti tematici svelano al lettore dettagli preziosi su come il concetto progettuale di ARIYA sia stato portato alla luce: da avvincenti conversazioni tra i principali designer, ai diari degli artigiani che hanno lavorato dietro le quinte, fino all'esplorazione dell'influenza dell'arte giapponese. Ogni storia offre uno sguardo attento al lavoro di squadra, alla dedizione e alla passione che hanno contribuito a fare di ARIYA la nuova icona della Nissan Intelligent Mobility e un veicolo che supererà le aspettative dei clienti.

Le storie di Horizon prendono vita inoltre in una serie di video avvincenti disponibili sul canale YouTube di Nissan ( link ).

Weaver prosegue: "ARIYA è l'inizio di un nuovo capitolo per Nissan. Rappresenta il nostro nuovo linguaggio distintivo in materia di design, il Futurismo giapponese senza tempo. Questa filosofia offre un omaggio al Dna giapponese di Nissan con un’esclusiva maestria artigianale, e al contempo incorpora una nuova prospettiva orientata alla nostra visione di un futuro più connesso ed elettrificato".

“Il duro lavoro, la dedizione e l'essenza dei team di Nissan Design Europe e del team giapponese del nostro Global Design Center sono confluiti in ARIYA per dare vita a questa visione. Con Horizon condividiamo come questa visione si sia pienamente concretizzata nel progetto di ARIYA - e il significato che questo modello ha per tutti noi che siamo stati coinvolti nella sua ideazione. Ci auguriamo che la rivista possa stimolare l’interesse di tutti ad approfondire il nuovo ed emozionante mondo del design dei veicoli elettrici".