Tutti i vantaggi citroën per affrontare l’inverno in sicurezza

Con l'inverno alle porte e quella voglia di sicurezza che da quest'anno è diventata ancora più importante, preparare al meglio la propria Citroën diventa un obiettivo facilmente raggiungibile.

In Italia, secondo il Codice della strada, la norma prevede che dal 15 novembre al 15 aprile dell’anno successivo i veicoli abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o siano muniti di pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio. Sebbene l’indicazione preveda entrambe le possibilità, è consigliato sostituire le gomme con quelle invernali. Infatti anche semplicemente in caso di fondo stradale bagnato oppure in caso di pioggia, gli pneumatici invernali migliorano l’aderenza e di conseguenza la sicurezza.

Per evitare lunghe liste di attesa, in particolare in tempi di distanziamento sociale, è meglio anticipare il passaggio agli pneumatici adatti per la stagione invernale. Tanto più, che i possessori di un modello Citroën possono beneficiare di uno sconto che può raggiungere il 40% su un treno di pneumatici.

I Riparatori Autorizzati Citroën aderenti all'iniziativa trattano le migliori marche di pneumatici per garantire continuità con gli apprezzati contenuti delle vetture Citroën, offrendo la possibilità di aderire alla promozione fino al 31 dicembre 2020.

Lo sconto del 40% è applicato sul prezzo di listino di importanti marche, tra cui Goodyear, Dunlop, Bridgestone. Si può inoltre beneficiare di uno sconto del 30% se si scelgono pneumatici Eurorepar Reliance Summer e Winter, Michelin e Yokohama. In ogni caso, lo sconto esclude le operazioni legate a manodopera, montaggio ed equilibratura.

Il primo contatto può anche iniziare online, direttamente dal link https://www.citroen.it/promozioni/offerte-post-vendita/offerta-pneumatici.html dove è possibile individuare il punto di assistenza preferito, fissando un incontro che avrà luogo con consolidati standard di sicurezza. Approfittare dello sconto diventa quindi veramente facile.

Questa iniziativa consente inoltre di usufruire contestualmente di un check-up completo della propria Citroën che include ben 21 controlli completamente gratuiti, tra cui il controllo della strumentazione, delle condizioni esterne, dei liquidi e della batteria.

Infine, effettuando ogni anno un intervento di manutenzione ordinaria presso la Rete Autorizzata Citroën, grazie a Citroën Assistance, si può beneficiare di 12 mesi di assistenza stradale gratuita.

In aggiunta a questa interessante promozione, per viaggiare in sicurezza, alcuni modelli Citroën offrono numerosi sistemi di assistenza alla guida tra cui specifici sistemi per la motricità avanzata.

Si tratta dei sistemi GRIP CONTROL® con HILL ASSIST DESCENT, proposti in opzione su differenti modelli quali il multispazio Citroën BERLINGO e l’intera gamma SUV, composta da SUV C3 Aircross e SUV C5 Aircross, per una maggiore versatilità di guida su differenti fondi stradali.

Anche in presenza della sola trazione anteriore, il sistema GRIP CONTROL® propone una sicurezza su strada di livello superiore, ed il disimpegno da situazioni che la tradizionale trazione su 2 ruote non riuscirebbe a risolvere. Semplicemente azionando un selettore specifico, differenti scenari come neve, fango oppure sabbia, vengono affrontati con più facilità grazie a questa tecnologia che interagisce con il controllo ESP di stabilità della vettura.

Nel contempo, HILL ASSIST DESCENT è una funzione di assistenza in discesa che mantiene il veicolo a velocità ridotta su pendenze che superano il 5%. Assistendo il guidatore nel mantenere la velocità costante e ridotta, questo sistema lascia al conducente l'unico impegno di controllare il volante.

Queste funzionalità sono proposte in opzione ad un costo decisamente accessibile, a partire da appena 100 euro per SUV Citroën C3 AIRCROSS.

La tecnologia GRIP CONTROL® è anche disponibile sui multispazio Citroën SPACETOURER e SPACETOURER BUSINESS.

Chi già possiede un veicolo Citroën con questa opzione, ne riconosce i pregi a tal punto da raccomandarne senza esitazione la scelta ai nuovi acquirenti.