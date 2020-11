Il Padiglione 3 di Torino Esposizioni riaprirà al pubblico a maggio 2021 con The Phair

Il Padiglione 3 di Torino Esposizioni, inutilizzato per quasi dieci anni, riaprirà le porte al pubblico soltanto a maggio del 2021 per ospitare la fiera di fotografia The Phair, mentre per The Others bisognerà aspettare il prossimo novembre.

Le nuove restrizioni previste dall'ultimo Dpcm governativo hanno infatti costretto gli organizzatori a sospendere l'evento, così come tutte le altre manifestazioni di ContemporaryArt a Torino.

"Avevamo preso un impegno con la Città - affermano gli ideatori, Roberto Casiraghi e Paola Rampini -: rendere disponibile e fruibile questo affascinante spazio firmato da Pier Luigi Nervi. Per ora, condivideremo con il pubblico contenuti digitali, ma chiediamo all'amministrazione di poter restituire le chiavi del Padiglione il 12 dicembre anziché il 12 novembre, per potere organizzare le visite".

L'ex centro fieristico di Torino Esposizioni è stato progettato da Ettore Sottsass senior nel 1938, poi inserito dalla Getty Foundation fra i capolavori dell'architettura mondiale del XX secolo. Il Padiglione 3 è stato disegnato da Pier Luigi Nervi nel 1950, si sviluppa lungo via Petrarca ed è caratterizzato da una volta a vela nervata, poggiante su quattro arcate inclinate: un grande spazio unitario, a pianta rettangolare, la superficie raggiunge i 3.880 mq.

Proprio lì è stato allestito un grande cubo che ripercorre la storia di The Others, attraverso immagini raccolte in un video e le grafiche delle nove edizioni passate. Una mappa suddivisa in decadi presenta le realtà del contemporaneo nate a Torino negli ultimi 30 anni.