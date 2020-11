La Nuova 500 conquista il premio “Miglior Design 2020” al concorso "Autonis 2020" indetto da “Auto Motor und Sport”

La Nuova 500 conquista il premio “Miglior Design 2020”, nella sua categoria, assegnatole dai lettori della rivista tedesca “Auto Motor und Sport” che hanno espresso il proprio voto al concorso “Autonis 2020”. La Nuova 500 si è così imposta in uno dei più prestigiosi riconoscimenti nell’ambito del design, battendo concorrenti a propulsione convenzionale grazie al suo stile unico che continua a stupire e a far innamorare.

Il premio “Autonis 2020” si va ad aggiungere al recente trionfo al "Red Dot Design Award", nella categoria Design Concept, dove Nuova 500 è stata scelta da una giuria internazionale composta da 21 professionisti e docenti di Design tra i più importanti al mondo.

Olivier François, President Fiat Brand, ha commentato: «Il premio “Autonis” conquistato grazie ai voti dei lettori de “Auto Motor und Sport” è un importante riconoscimento per la Nuova 500 che si aggiunge al prestigioso Red Dot Award, vinto poche settimane fa. E la sua rilevanza è ancora più grande per due motivi: primo perché assegnato da una giuria popolare, costituita da lettori, che evidentemente si sono già innamorati della Nuova 500; secondo perché assegnato in un mercato dell’elettrico, come quello tedesco, con una buona maturità e soprattutto con dei player importanti in questo mercato. Tutto ciò mi rende estremamente orgoglioso e ci fa essere molto positivi pensando al lancio imminente della Nuova 500 in Germania che per noi rappresenta uno dei principali mercati».

Conclude Klaus Busse, Head of FCA Design EMEA: «Siamo onorati per l'apprezzamento che gli appassionati tedeschi hanno espresso per la Nuova 500, in un sofisticato ma continuo rimando tra un passato rivisitato e il futuro. Ciò è ben visibile sulla Nuova 500, sia nel frontale, che è molto moderno, pur conservando il famoso “sorriso” dell’icona Fiat, sia nella silhouette che si sviluppa lungo la classica linea centrale presente in tutte e tre le generazioni del modello. Nel complesso, il design della Nuova 500 combina perfettamente proporzioni di volumi, linee pulite, superfici sinuose ed elementi identificativi quali i proiettori circolari sull’anteriore o la strumentazione rotonda all’interno dell’abitacolo. Insomma, la Nuova 500 è un’interpretazione contemporanea di un mito automobilistico capace di evolvere verso una mobilità urbana sempre più sostenibile e rispettosa dell’ambiente».