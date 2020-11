Il black pack di nuova Peugeot 3008 GT

Manca poco all’arrivo in Italia del restyling di PEUGEOT 3008, un modello di grandissimo successo che ha sedotto oltre 80.000 Clienti italiani grazie ad uno stile molto deciso e innovativo. Nuova 3008 si presenta oggi con un design rinnovato ed ancor più appagante, valorizzato da nuove tinte di carrozzeria che ne esaltano le forme e con la possibilità di renderlo ancor più distintivo con la nuova opzione “Black Pack”.

Disponibile a richiesta sugli allestimenti GT e GT pack, questa nuova personalizzazione attribuisce una colorazione scura a diversi elementi di Nuovo SUV 3008, quali la griglia della calandra ed il Leone presente al centro di essa, i monogrammi 3008, GT e PEUGEOT che assumono un colore nero satinato, le cornici dei finestrini nere e tanti altri particolari estetici che, assieme ai cerchi in lega da 19” “Washington” di colore nero Onyx, contribuiscono darle ad una personalità ancor più marcata.

Lo stile, da sempre è uno degli elementi maggiormente apprezzati dai tantissimi Clienti che hanno scelto finora PEUGEOT 3008. Oggi PEUGEOT fa evolvere ancor più la personalità di Nuova 3008 ed alza ulteriormente l’asticella nel suo segmento di appartenenza. Il frontale totalmente rivisto, annovera la presenza di una calandra senza cornice, con una trama che si fonde con il resto del paraurti in cui è inserita. E’ sempre una 3008, ma si nota da lontano che ci sono tante novità che la fanno evolvere. Una di quelle che cattura l’occhio è sicuramente la disponibilità (a richiesta sugli allestimenti GT e GT Pack) del nuovo Black Pack, una caratterizzazione estetica che fa del dark l’elemento distintivo.

Disponibile come optional a 500 euro sull’allestimento GT e a 300 euro su GT Pack, questo pacchetto attribuisce una colorazione scura ai seguenti elementi di Nuova 3008.

La griglia anteriore ed il logo del Leone presente al suo interno adottano un effetto dark chrome, mentre i monogrammi 3008, GT e PEUGEOT assumono una colorazione dark chrome ma satinata, elemento che li fa risaltare sulle superfici lucide della carrozzeria. Il profilo anteriore sotto la griglia paraurti si presenta di colore nero brillante, così come la soglia del paraurti posteriore ed anche il profilo laterale presente tra i parafanghi anteriori ed il cofano. Stessa tinta e tonalità adottata anche dal padiglione, ma non dalle barre al tetto, perché queste ultime hanno una superficie nera satinata.

Infine, gli inserti alla base delle portiere sono in grigio tugstene e completano il dark look di Nuova PEUGEOT 3008 cerchi in lega da 19” modello “Washington” con colorazione nero Onyx.

PEUGEOT 3008 è leader nel suo segmento e finora è stata prodotta in oltre 800.000 esemplari. Ha raggiunto una performance commerciale eccezionale in Europa ed anche in Italia, dove è stato scelto da oltre 80 mila Clienti. Il premio Car Of The Year 2017 ha poi coronato questo grande successo.

Il Marchio del Leone presenta oggi Nuova PEUGEOT 3008, un modello che incarna perfettamente il concetto di “Power of Choice”. Una libertà di scelta che passa attraverso la disponibilità di diversi tipi di propulsori. Nuova 3008 può esser scelta con motorizzazione plug-in hybrid, a due o quattro ruote motrici, e con motori a benzina o Diesel, propulsori che esaltano il piacere di guida e massimizzano l’efficienza.

Su Nuova PEUGEOT 3008 è inoltre presente lo stato dell’arte della tecnologia oggi disponibile, grazie alla disponibilità di aiuti alla guida di ultima generazione (ADAS), nonché di un nuovo PEUGEOT i-Cockpit® dotato di Head-up Digital Display di alta qualità ed uno schermo touch screen ora da 10 pollici in alta definizione a centro plancia.

In aggiunta a ciò, adotta la nuova struttura di gamma inaugurata recentemente da PEUGEOT 308 e declinata su 3 livelli di allestimento ciascuno dei quali arricchibile con un “pack” specifico. Questo per agevolare i Clienti nella scelta della versione ideale, riducendo i tempi di produzione e puntando ad aumentare ancor più i valori residui di Nuova 3008.