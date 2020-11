Covid, cambiano le regole per i tamponi: test solo per i sintomatici e isolamento automatico per i positivi

Cambiano (e si chiariscono) in Piemonte le regole per i tamponi. Vista la situazione complicata della seconda ondata di Covid-19, la Direzione della Sanità del Piemonte e il Dipartimento delle malattie e emergenze infettive hanno indicato a medici e pediatri alcune priorità.



Isolamento automatico per i positivi (e quarantena dei contatti stretti)

Innanzitutto, in presenza di soggetto positivo, l'indicazione è di far scattare l'isolamento (caricando i dati sulla piattaforma Covid regionale) e quindi disporre la quarantena dei contatti stretti.



Tamponi ai sintomatici e ai contatti stretti, oppure per chi aspetta di "liberarsi"

Un'altra priorità riguarda la garanzia di test diagnostici (antigenici o molecolari) ai soggetti sintomatici e quelli molecolari ai contatti stretti di soggetto positivo conviventi con soggetti fragili. Inoltre, il test deve scattare anche con priorità per la revoca dei provvedimenti di isolamento, con percorsi privilegiati rispettivamente per gli operatori sanitari, i soggetti che svolgono funzioni di pubblica utilità, altri soggetti che svolgono attività lavorative non soggette a sospensione o smart-working.