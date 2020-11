Il Covid continua a correre in Piemonte: altri 4437 positivi e altri 16 ricoveri in terapia intensiva, 45 i decessi

Continua a correre il virus in Piemonte. Nelle ultime 24 ore infatti si contano 4437 nuovi positivi, a fronte di 17.390 tamponi effettuati.

Contestualmente, sono 16 i nuovi ricoveri in terapia intensiva, mentre altri 251 pazienti sono stati accolti nei reparti di terapia non intensiva. Lo comunica il nuovo bollettino dell'Unità di crisi della Regione, che ufficializza anche 819 nuovi guariti dal Coronavirus (per un totale di 37.812, di cui 19.517 solo a Torino e provincia). Nelle ultime 24 ore si sono registrati anche 45 decessi, di cui 6 nella giornata di oggi, di persone positive al Covid. Il totale sale così a 4594 deceduti risultati positivi al virus, da inizio pandemia, di cui 2017 a Torino.

Tra i nuovi positivi, circa il 40% (1759 per la precisione) sono asintomatici. E tra i 4437 nuovi casi 1834 derivano da screening, 959 da contatti di caso, 1644 con indagine in corso. Sono 311 quelli legati a persone presenti in RSA/Strutture socio-assistenziali, 389 in ambito scolastico e 3737 appartenenti alla popolazione generale.

I ricoverati totali in terapia intensiva salgono a 284, mentre i ricoveri non in terapia intensivi salgono a 4122. Le persone in isolamento domiciliare sono 47.083.