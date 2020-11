Azione Piemonte, ecco il nuovo assetto del partito di Carlo Calenda nella nostra regione

E' stato approvato l’assetto di Azione Piemonte, il partito guidato da Carlo Calenda e Matteo Richetti.



Il coordinatore Regionale è Claudio Lubatti, eletto consigliere comunale a Torino con il Pd (ora nel gruppo misto di minoranza) ed ex assessore ai Trasporti durante la giunta guidata da Piero Fassino. Mentre il responsabile organizzativo è Gabriele Molinari, ex consigliere regionale per il Pd e candidato all'Europarlamento nelle scorse elezioni con +Europa. Il Responsabile Sviluppo economico del territorio e turismo è Antonio Zacchera, mentre in parlamento il partito trova il suo rappresentante in Enrico Costa, in passato esponente di Forza Italia e del Pdl. Ha ricoperto il ruolo di ministro negli ultimi governi Renzi e Gentiloni e nel 2018 è rientrato in Forza Italia, prima del passaggio - questa estate - in Azione. Suo padre, Raffaele Costa, è stato uno storico esponente prima del Partito Liberale e poi di Forza Italia e ha ricoperto anche il ruolo di presidente della Provincia di Cuneo.

Procuratore Tesoriere è Angelica Savoini.