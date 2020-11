Il cortometraggio torinese "Cabu Cabu 011" raggiunge il pubblico di Nagoya

Proseguono le scorribande del tassista abusivo Mamadou, protagonista del cortometraggio Cabu Cabu 011 di Matteo Silvan, realizzato nel 2019 dalla cooperativa sociale Esserci di Torino. Dopo aver ricevuto il Premio del pubblico come miglior corto tra i 20 in concorso al diciannovesimo Glocal Film Festival, il film, scritto da Alberto Dessimone con Roberto Ariagno e Fabrizio Daffara, continua a riscuotere successi non solo sul territorio piemontese, ma anche ben oltre i confini europei.

Approdato sulla piattaforma dell'Istituto italiano di cultura di Osaka, con sottotitoli in giapponese, lo scorso 3 ottobre ne è stata allestita una proiezione presso il Nagoya International Center, sede di un ricco programma di lezioni per abitanti giapponesi e internazionali, con lo scopo di promuovere l'integrazione sociale. Uno scambio simbolico, che contribuisce a consolidare l'amicizia tra Torino e Nagoya, che quest'anno festeggiano il 15° anniversario del loro gemellaggio.