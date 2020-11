Macaluso Fabiana artista internazionale riceve il Premio “DAVIDE DI MICHELANGELO 2020”

Il diploma d’onore e il presente riconoscimento è stato assegnato per meriti artistici degni di nota, dopo un’accurata valutazione dell’operato artistico svolto.

Fabiana Macaluso, ha dichiarato “Ringrazio la commissione artistica della Galleria che ha grande cura del mio operato e sono veramente onorata dei vari diplomi e premi assegnatomi in questi anni, la mia arte spero continui a trasmettere sempre grande interesse e riflessione verso le etnie diverse, perché il mio scopo e di valorizzare la cultura e le tradizioni di altri popoli, per non dimenticare le origini primordiali delle varie tribù, per non scordare che ancora oggi nel 2020 c’è chi soffre la fame e le ingiustizie.

Il mio messaggio è che siamo tutti figli di Dio, un messaggio d’amore alla natura e all’uomo!

Valorizzare nel 2020 queste tribù, per me è un compito importante dato che la tecnologia scorre rapida invadendo le nostre vite come un uragano, facendoci appunto dimenticare il rispetto di chi oggi vuole mantenere le sue usanze e tradizioni e distruggendo intere foreste dove essi vivono come… in Australia per gli aborigeni e in Amazzonia per gli indigeni e i Masai Mara in Kenya e tante altre tribù …

Queste bellezze sono da tutelare e da rispettare, proteggere poiché patrimonio dell’umanità !”

