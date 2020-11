Valmora "Official Sponsor" della Reale Mutua Basket

Valmora è "Official Sponsor" della Reale Mutua Basket Torino per la stagione 2020/2021. Una grande azienda del territorio si conferma al fianco di Basket Torino, credendo e sostenendo il progetto di rilancio della pallacanestro a Torino.

Valmora è un’acqua minerale di sorgente alpina che racchiude in sé tutte la purezza e la leggerezza del territorio da cui sgorga, un parco montano incontaminato nel cuore delle Alpi piemontesi. E’ il brand di punta dell’azienda Pontevecchio di Luserna San Giovanni, che opera da oltre 45 anni nel mercato delle acque minerali e si distingue come una realtà all’avanguardia in questo settore. L’azienda, tra le prime dieci in Italia per numero di bottiglie prodotte, è di proprietà della famiglia Damilano e da sempre porta avanti una politica di investimenti, di innovazione, rafforzamento tecnologico e produttivo con particolare attenzione e rispetto dell’ambiente attraverso l’utilizzo di energie rinnovabili.

Una filosofia aziendale basata sui valori di sostenibilità economica, sociale e ambientale, che la Reale Mutua Basket Torino sposa in pieno. Valmora è anche l’acqua dello sport: un legame sempre più stretto confermato dalle numerose sponsorizzazioni di grandi eventi nazionali ed internazionali.

"Un partner di assoluta eccellenza e del territorio – afferma Renato Nicolai, amministratore delegato di Reale Mutua Basket Torino - siamo orgogliosi abbia scelto di affiancarci ancora in questo progetto".