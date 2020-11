Inalpi riceve riconoscimento dall'agenzia Onu per i Rifugiati

Ieri, martedì 10 novembre 2020, Inalpi è stata protagonista, assieme ad altre grandi aziende italiane, della consegna del logo Welcome – Working for Refugee Integration – riconoscimento conferito da UNHCR - Agenzia ONU per i Rifugiati alle realtà industriali che si sono contraddistinte favorendo l’inserimento professionale dei rifugiati e per aver sostenuto il loro processo d’integrazione in Italia.

Un’importante progetto, supportato dal Ministero del Lavoro, da Confindustria e da Global Compact Network che, nato nel 2016, si avvale della fattiva collaborazione della Fondazione Tent e della Commissione Europea.

Il progetto Inalpi era già stato ampiamente raccontato nel settembre 2019, nella splendida e affollata cornice della Sala Consiliare del Comune di Bra, con la presentazione del Bilancio Sociale 2018. Un appuntamento annuale che, in quell’edizione, aveva descritto l’iniziativa il cui senso è stato evidenziato dalle parole di Ambrogio Invernizzi – Presidente Inalpi SpA – “Siamo stati spesso i primi o gli unici a compiere determinate scelte, a intraprendere un cammino aziendale, introducendo alcune volte delle vere e proprie novità, altre volte tracciando un percorso seguito poi da altri. Ed è proprio questo il senso del Bilancio Sociale 2018, raccontare un progetto che vorremmo diventasse proprietà di altre aziende”.

In quel documento infatti, si raccontava il cammino che Inalpi aveva avviato già a inizio 2018, in collaborazione con l’Associazione Papa Giovanni XXIII, il cui scopo è stato quello di realizzare una vera e concreta integrazione lavorativa per uomini e donne immigrati, provenienti da storie difficili. Un progetto frutto della convinzione, più che mai attuale, che questa sia la strada per testimoniare la solidarietà verso gli altri: perché lavoro è sinonimo di futuro, ma anche di vita e dignità.

L’attestato ricevuto riveste quindi un’importanza che va ben oltre il suo già rilevante significato, perché per Inalpi è un ulteriore e concreta testimonianza di quel fare filiera, che vive e lavora quotidianamente per il proprio territorio, con impegno e passione, rivolgendo attenzione e supportando la crescita della propria comunità.