Petrarulo denuncia: "Code e assembramenti davanti all'ufficio verbali del Comando dei vigili in via Bologna"

Sono di questa mattina le foto ricevute da un cittadino, in cui si vede chiaramente un nutrito gruppo di persone, assembrate in coda davanti all'entrata dell'ufficio verbali del Comando di Via Bologna.

Considerate le disposizioni dell'ultimo DPCM che, vista l'emergenza pandemica in corso, obbligano a mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare la diffusione del virus, tra le quali il divieto di assembramento e dal momento che, come stanno facendo molti uffici sia pubblici che privati, sarebbe utile sia sorvegliare la situazione all'esterno dell'ufficio, sia ricevere gli utenti su appuntamento in modo da scaglionare gli accessi, il Capogruppo del Gruppo Consiliare Lista Civica Sicurezza e Legalità Raffaele Petrarulo ha presentato in data odierna un'interpellanza in cui chiede alla Sindaca quali misure siano state adottate in merito alla sicurezza, se non siano state prese misure quali siano i motivi e in quest'ultimo caso di attivarsi con urgenza alla predisposizione di una procedura di accesso che tenga conto di tutte le misure preventive necessarie.