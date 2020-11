Santena, installate nuove telecamere di videosorveglianza di ultima generazione nei punti sensibili della città

E' stata ultimata l'installazione di nuove telecamere di ultima generazione dedicate alla videosorveglianza sul territorio comunale di Santena. Sono state inoltre anche aggiunti nuovi punti che in precedenza non erano coperti da videosorveglianza come la zona delle Scuole Medie e Piazza Martiri della Libertà.

E' un progetto che l'Amministrazione Comunale di Santena ha avviato nel 2019: «L'obiettivo che ci siamo posti – interviene Francesco Maggio, Assessore alle politiche educativi, giovanili e di innovazione infrastrutturale – è quello di coprire i punti strategici del territorio cittadino santenese. Il progetto si articola in tre step e siamo riusciti ad unire i primi due. Molte telecamere vecchie sono state sostituite e soprattutto ne sono state aggiunte di nuove. Tutte le nuove telecamere – prosegue l'Assessore – sono naturalmente di ultima generazione e, oltre ad essere più chiare sia di notte che di giorno, danno la possibilità della lettura della targa degli autoveicoli e di estrapolare dei dati utili in modo da creare un database. Con questo sistema innovativo c'è la possibilità di trovare immediatamente delle targhe già segnalate a livello provinciale, regionale o addirittura nazionale che sono transitate nel nostro territorio».

Le nuove telecamere che sono state installate in diversi punti sensibili della città sfruttano la tecnologia della fibra ottica per la trasmissione dei dati ad alta qualità. «Il nuovo sistema di videosorveglianza- sottolinea l'Assessore Francesco Maggio – è decisamente più performante. Adesso i dati continuano ad essere raccolti via wireless ma allo stesso tempo sfruttano anche le potenzialità della fibra. In questo modo il segnale è molto più stabile e più veloce nell'arrivare al gestionale della Polizia Municipale».

L'Amministrazione Comunale di Santena, tuttavia, non intende fermarsi con gli interventi finalizzati a rendere la cittadina santenese più sicura: «Abbiamo acquistato anche alcune fototrappole – annuncia Francesco Maggio – che permetteranno di fotografare determinate situazioni di irregolarità. Si possono spostare facilmente nei punti più sensibili anche più di una volta al giorno in quanto hanno un'autonomia e non devono essere collegate alla corrente elettrica. Serviranno inoltre anche come deterrente importante per la lotta contro l'abbandono dei rifiuti. Daranno anche la possibilità di sorvegliare i punti più nascosti o isolati di Santena per garantire una sempre maggior sicurezza ai nostri cittadini».

I malintenzionati non si fermano davanti a nulla, neanche durante il periodo di emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del virus Covid-19. «Ci sono degli sciacalli che in questi giorni contattano telefonicamente le persone anziane – interviene il Sindaco di Santena Ugo Baldi – spacciandosi per operatori dell'Asl con la scusa di prendere appuntamento per passare in casa per effettuare il tampone per il controllo del Covid-19 o anche per vedere solo se stanno bene. Non è assolutamente vero perché solitamente l'Asl non effettua delle visite a domicilio».

In questa fase di emergenza sanitaria, infatti, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) dall'Asl potrebbe contattare delle persone esclusivamente qualora siano entrate in contatto diretto con dei positivi al test del Coronavirus Covid-19. L'operatore, però, in questo caso si indentifica chiaramente spiegando le motivazioni della telefonata e spesso il contatto si esaurisce con la chiamata stessa. Qualora fosse necessario che il SISP si rechi a domicilio per effettuare il tampone rino-faringeo, la visita è preannunciata.

Ed in quel caso gli operatori, appositamente protetti con maschera facciale o occhiale, mascherina, guanti e camice, si recano presso l'abitazione solo con auto aziendale che esibisce il logo dell'Asl. Gli operatori stessi, inoltre, sono muniti di tessera dell'Asl.

«Chi dovesse ricevere una chiamata di questo tipo – avverte il Sindaco del Comune di Santena – non deve prendere alcun appuntamento telefonico. E' altrettanto importante non aprire a nessuno che si spacci per un operatore dell'Asl ed è opportuno avvisare immediatamente le Forze dell'Ordine. Inoltre nessuno dell'Asl è autorizzato a raccogliere fondi porta a porta per delle campagne donazioni».