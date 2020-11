Processo incidenti di piazza San Carlo, l'ex questore Sanna: "Sto ancora male per quella notte"

"Dopo quarant'anni di servizio va a capitare una cosa come questa. E' chiaro che si sta male". E' quanto ha dichiarato Angelo Sanna, questore a Torino nel 2017, lasciando il Palazzo di giustizia al termine dell'udienza del processo per i fatti di piazza San Carlo, dove compare fra gli imputati.

Sanna, in aula, aveva espresso il suo rammarico per l'accaduto. "Nel corso della mia carriera - ha spiegato - ho gestito tantissimi eventi complessi e delicati sotto ogni punto di vista, e non ci sono mai stati problemi. Credo di essere diventato questore non per caso ma per merito. Poi arrivo a Torino e succede questo".

"Si sta male, sì. Se qualcuno ha commesso errori? Non è compito mio stabilirlo. E' una decisione che spetta al giudice", ha concluso Sanna.

"Nella mia coscienza ho la certezza che nel mio ruolo non avrei potuto fare nulla per fermare o anche solo per rendere meno gravi gli eventi accaduti", ha detto invece Paolo Giordana, ex capo di gabinetto del Comune, anche lui tra gli imputati.

Giordana ha anche espresso la sua "tristezza per il dolore e i lutti provocati da quell'evento".