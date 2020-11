Processo piazza San Carlo, Appendino: "Il dolore per quella notte è ancora vivo. Doveroso ricercare la verità, definire ogni responsabilità"

Questa mattina la Sindaca Chiara Appendino ha consegnato la sua memoria e rilasciato dichiarazioni spontanee, nell’ambito dell’udienza relativa al processo sui fatti di Piazza San Carlo avvenuti il 3 giugno 2017, che provocarono il ferimento di oltre 1500 persone, due delle quali morirono successivamente.



La Sindaca ha esordito riferendo al Giudice che ha ritenuto doveroso presentarsi questa mattina in ossequio alla carica che ricopre e alle sue personali disposizioni.

Dopo aver consegnato la sua memoria dettagliata, che ripercorre quanto già detto in sede di interrogatorio, ha concluso aggiungendo quanto segue: “Il dolore per quanto accaduto quella notte è ancora vivo e lo porto con me".

"E lo porta con sé non solo ogni persona direttamente coinvolta, con i suoi famigliari, ma un’intera comunità. In quel dolore, tuttavia, Torino è stata capace di unirsi, di stringersi attorno alle persone che erano in quella piazza e di darsi la forza per andare avanti".

"Essere qui, oggi, per far luce sui fatti, ricercare la verità, definire ogni responsabilità, credo sia il modo migliore per restituire alla nostra comunità quanto ad essa dovuto dalle Istituzioni“, ha concluso Appendino.