I Giovani industriali come personaggi di un videogame: l'impresa di domani è già nel futuro. "Non decidano più gli altri, per noi"

Come in un film della saga di Star Wars: il Gruppo Giovani imprenditori dell'Unione industriale di Torino ha scelto i cloni e il virtuale per celebrare la sua assemblea annuale. Ma il virtuale quello vero: non solo un collegamento in streaming (c'è anche quello, ma di questi tempi è il minimo), ma addirittura uno schieramento di partecipanti che, in pieno stile videogames, attendono in una sala digitale i propri interlocutori, per scambiare qualche parola via chat.

In prima fila, ovviamente, il presidente Alberto Lazzaro. Ma con lui, decine di altri personaggi trasformati in una via di mezzo tra gli avatar della celebre console Nintendo Wii e i personaggi di un videogame. Per tutti loro, avvicinandosi, un fumetto che ti permette di avviare una chat (singola o di gruppo) per poter parlare con il "personaggio" in questione. "Benvenuti a tutti - chatta lo stesso Lazzaro, con i suoi primi ospiti -. Il merito è di tutti i Giovani imprenditori, per questa iniziativa e soprattutto di Leonardo Peretti e Roberto Rosati".

Tutto questo è stato "Migraction: road to futurable", l'appuntamento che lo stesso Lazzaro, dedicandolo a chi ha sofferto e sta soffrendo per la pandemia, ha definito "Un misto tra migrazione e azione, per poter evolvere come imprenditori e imprese, per poter decidere noi del nostro futuro, senza lasciare che siano altri a farlo".

Sul tavolo, sempre le 23 proposte inserite in "Robusta taurinorum", il documento presentato già lo scorso anno dal Gruppo Giovani. "Non 23 domande, ma 23 soluzioni per una Torino che ci impegniamo a costruire. Siamo pronti a rispondere alla chiamata, con formazione continua, responsabilità sociale e volontà imprenditoriale: siamo stanchi di assistere a un mondo in cui sono altri a decidere sul mondo in cui dovremo vivere. Le nostre aziende da tempo dimostrano di essere molto promettenti, rispetto ai tassi di crescita nazionali, ma meritiamo un humus adatto per poter crescere".

"Vogliamo un'Agenzia permanente di Visione, in cui trovino posto tutte le parti sociali, per raggiungere traguardi condivisi e guidato da qualcuno che sia a-partitico e rappresenti tutti. Un organismo che possa immaginare il futuro da qui a 10 anni. Mi dicono sia un'utopia, ma proprio la difficoltà di questi mesi ci sta insegnando che bisogna pensare in maniera unica, imbracciando il cambiamento. Il futuro è la nostra casa: permetteteci di costruirlo con le nostre mani".