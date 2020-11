Premio ITQF e campagna Sky, il 2020 di Castellani Shop

Difronte alle difficoltà Castellani Shop ha reagito con nuove iniziative e il suo impegno ha ottenuto autorevoli riconoscimenti. Lo store digitale dedicato all’arredo di negozi, uffici e industrie ha affrontato questi mesi difficili puntando su iniziative di comunicazione e l’ottimizzazione della proposta. Ottiene infatti l’attestazione di qualità dell’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza e del Corriere della Sera, mentre sul finire di settembre ha inaugurato la campagna TV su Sky.

Nell’ambito della sua ultima indagine che ha tracciato le 500 eccellenze tra gli e-commerce d’Italia 2020/2021, ITQF ha inserito lo shop online di Castellani Srl, impresa operativa da oltre mezzo secolo nell’ambito delle scaffalature metalliche e arredi per uffici e realtà commerciali, tra le migliori cinque piattaforme operanti nel settore “Forniture Industriali”.

Mentre Corriere della Sera mette al primo posto lo shop nella categoria “Forniture per ufficio” della classifica Le Stelle dell’e-commerce, ricerca sui migliori negozi online italiani.

Non solo campagna Sky, qualità certificata: MUN e Sigillo Netcomm

Dal 20 al 26 settembre lo shop ha lanciato una campagna televisiva che ha coinvolto SKY TG24, SKY TG24 DIGITALE TERRESTRE, SKY TG24 PRIMO PIANO. Il commercial Castellani arredo Sky (formato da 30’’) è stato realizzato da Officina Immagini, agenzia full service per la comunicazione video.

La comunicazione poggia le sue basi su qualità e solidità dell’offerta, che ha incontrato il favore di oltre 50mila clienti. È una proposta completa e 100% Made in Italy, abbinata al supporto di consulenti qualificati e corrieri dedicati.

Gli articoli di Castellani Shop hanno infatti conseguito la certificazione MUN (Marchio Unico Nazionale). Migliaia i prodotti, tra i quali figurano scaffalature negozio, reception per ufficio, arredo ufficio, arredi aziendali, sedie da ufficio, vetrine espositive e banchi vendita, solo per citarne alcuni tra i più apprezzati.

L’attenzione riposta nella strutturazione della shopping experience è stata ripagata con il Sigillo Netcomm (Consorzio del Commercio Digitale Italiano). Le transazioni sono infatti sicure (avvengono attraverso bonifico bancario, carta di credito, PayPal), il customer care si distingue per preparazione e accessibilità (telefono, email, chat online e form) e per ordini di oltre 500 euro (+ Iva) la spedizione è a costo zero.