Gli ultimi spettacoli di Interplay migrano sul web: danzatori e spettatori si ritrovano nella digital room

Gli ultimi appuntamenti del festival di danza contemporanea Interplay si spostano sul web, come era già avvenuto con l’innovativo format della prima parte di questa edizione del festival lo scorso maggio.

Le serate del 18 e 19 novembre, previste al Cubo Teatro, e quella del 27 novembre, alla Lavanderia a Vapore, si svolgeranno dunque sulla digital room zoom di Mosaico Danza, un palcoscenico virtuale dove artisti e spettatori potranno ritrovarsi per condividere l'esperienza della danza in modo virtuale.

Ogni serata sarà introdotta e condotta da un curatore, si aprirà con un’intervista all’artista cui seguirà la proiezione di un estratto video dello spettacolo. Solo al termine dello spettacolo verranno accese le luci, cioè aperti i microfoni e riattivate le telecamere dei 40 spettatori che parteciperanno e si saranno prenotati per partecipare, e in presenza digitale tutti sono invitati a intervenire in un dibattito finale tra pubblico, artisti e curatori.

Il 18 novembre sarà ospite Sara Sguotti con lo spettacolo Space Oddity. Introduce la serata il critico Simone Pacini. Lo spettacolo è puro movimento, si ispira alle influenze del mondo circostante, vive della relazione con lo spazio, il tempo e le persone che decidono di esporsi. Una performance che nasce per il pubblico e che nella dimensione virtuale trova una diversa lettura. Partendo dall’estetica del luogo e arrivando all’intimo dell’individuo, lega ciò che è lontano con ciò che è vicino, connessioni invisibili che vivono soltanto dell’immaginazione dell’individuo.

Il giorno successivo, giovedì 19 novembre, sarà ancora Simone Pacini a introdurre la serata in dialogo con la compagnia Dewewi Dell prima della presentazione di un estratto di Deriva Traversa, spettacolo che racconta in danza il lascito di un mestiere antico, quello del pastore, per esplorare il tema della solitudine propria della vita di chi intraprende questo lavoro. L’eco delle voci per richiamare il bestiame imitano il suono del vento e trasmettono oralmente la tradizione, generazione dopo generazione. La compagnia si muove a cavallo fra danza e teatro di ricerca facendo base a Cesena, Berlino e Vilnius. Nei loro lavori la coreografia ha uno stile tagliente e un glossario primitivo, continuamente ispirata e alimentata dalle immagini della storia dell’arte e del regno animale.

Anche l’attesissimo appuntamento con Chiara Bersani del 27 novembre è confermato in versione digitale., Seeking Unicorns è la storia di un unicorno, una creatura mossa dal desiderio di affermare la propria presenza nel mondo. Bersani continua così il suo studio sul corpo, custode di una storia unica e irripetibile. Un corpo che si identifica come entità percettiva dell’altro, come magnete, influenzato dalla rivoluzionaria manipolazione delle distanze tra gli individui.

L’ingresso per gli spettacoli virtuali di questo scorcio di Interplay Diffuso è gratuito, ma limitato a 40 spettatori per serata. Per partecipare è necessario prenotarsi scrivendo una mail a interplayprenotazioni@<wbr></wbr>mosaicodanza.it.