Universal Robots lancia gli Stati Generali della Robotica Collaborativa

«Andiamo ben oltre una giornata di studi. È qualcosa di diverso da un semplice convegno: è un impegno per il futuro, un manifesto», esordisce così Alessio Cocchi, country manager Italia di Universal Robots, presentando il prossimo e atteso evento digitale dell’azienda danese: gli Stati Generali della Robotica Collaborativa.

L’evento si terrà in forma interamente digitale il prossimo 26 novembre - a partire dalle 9.30 - ed è stato voluto dall’azienda per discutere del futuro della fabbrica digitale (e non), di come è cambiato il ruolo dell’uomo all’interno del processo produttivo e di come – grazie ai cobot – esso sia divenuto “antropocentrico”. Di come i cobot, infine, siano stati in grado di introdurre cambiamenti nel modo in cui la ricerca si approccia alla robotica e nel modo in cui avviene il trasferimento tecnologico e formativo.

Per entrare nel dettaglio di ogni argomento, UR ha chiamato alcuni dei maggiori esperti di automazione e robotica del Paese in rappresentanza di diversi mondi - professori universitari, ricercatori, competence center, sindacato, associazioni di categoria, imprese - per comprendere da loro in che modo i cobot giochino questo ruolo di “cerniera” tra presente e futuro.

«Gli Stati Generali vogliono richiamare l’attenzione sul ruolo della robotica collaborativa – prosegue Cocchi – nel sostenere crescita delle imprese e continuità produttiva; vogliono indagare le possibilità applicative future; si interrogano su come sia cambiato il ruolo dell’operatore, quali competenze gli vengano richieste oggi e quali dovrà acquisire domani». Sarà un evento centrato sul rapporto uomo-robot perché è in questo rapporto fecondo fra il meglio dei due mondi, umano e robotico, che si annida un’idea nuova di industria.

«Quello che emergerà dagli Stati Generali - aggiunge il manager UR - sarà trasformato in un documento programmatico in cui con il contributo di tutti gli ospiti andremo a delineare dei percorsi, connessi alla robotica collaborativa, utili allo sviluppo del Paese. Lo chiameremo “Carta della Idee della Robotica Collaborativa” e sarà messo a disposizione di tutti gli stakeholder strategici nel nostro settore: istituzioni, università, associazioni, imprese e così via. Un manifesto per sfruttare al meglio cosa può fare la robotica collaborativa, un documento aperto da aggiornare e migliorare nel tempo».

L’evento coinvolgerà alcuni dei più grandi nomi della ricerca nazionale come Bruno Siciliano (docente della Federico II di Napoli e autore della voce “robotica” dell’Enciclopedia Treccani), Antonio Bicchi (docente dell’IIT di Genova e dell’Università di Pisa), Andrea Zanchettin (docente presso il Politecnico di Milano). Spazio inoltre a Domenico Appendino (presidente SIRI e consigliere UCIMU), Lorna Vatta (direttrice esecutiva del competence center Artes 4.0), Francesco Messano della UILM, Salvatore Basile di Experis, partner di UR nel primo corso di robotica collaborativa. Grandi brand come Pirelli, Ferrero, Continental, porteranno la propria esperienza d’uso della robotica collaborativa UR, raccontando il cambiamento che è seguito alla sua implementazione. Integratori innovativi come IndexLab e centri di educazione come il FEM di Modena completano il parterre di ospiti.

L’evento sarà condotto e moderato dal giornalista scientifico Riccardo Oldani, vedrà la partecipazione costante di Alessio Cocchi come “padrone di casa” e si concluderà con la tavola rotonda, il momento in cui si raccoglieranno le idee che daranno vita alla Carta della Idee della Robotica Collaborativa.

Per iscriversi e partecipare è sufficiente compilare il form, qui.

Universal Robots

Universal Robots è stata fondata nel 2005 per rendere la robotica accessibile a tutti, sviluppando robot industriali flessibili, facili da usare, a prezzi ragionevoli, adatti a operare in sicurezza. Dal lancio del primo robot collaborativo (cobot) nel 2008, la società ha registrato una crescita considerevole raggiungendo la leadership di mercato. La società, parte di Teradyne Inc., ha sede a Odense, in Danimarca, e ha filiali e uffici regionali negli Stati Uniti, Germania, Francia, Spagna, Italia, Repubblica Ceca, Polonia, Turchia, Cina, India, Singapore, Giappone, Corea del Sud, Taiwan e Messico. Nel 2018, Universal Robots ha ottenuto un fatturato di 234 milioni di dollari.