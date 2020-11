Animali pericolosi, Confagricoltura: "Il Piemonte riprenda in fretta il controllo dei cinghiali, bisogna evitare il rischio della peste suina"

In Piemonte l'attività venatoria è temporaneamente sospesa, per un’interpretazione che Confagricoltura giudica eccessivamente restrittiva, delle misure disposte dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre scorso. Anche le operazioni di controllo selettivo della fauna selvatica sono di fatto azzerate.

"I danni da selvatici sono in costante aumento e la popolazione di ungulati, cinghiali in particolare, è da tempo fuori controllo – dichiara il presidente di Confagricoltura Piemonte Enrico Allasia – per cui è indispensabile riprendere con urgenza le attività di selezione e controllo".

Confagricoltura ricorda che è necessario un approccio realistico al problema, senza preclusioni ideologiche, nell’esclusivo interesse di tutelare le coltivazioni agricole, la fauna selvatica e la popolazione.

Le autorità tedesche – informa Confagricoltura - hanno approvato un progetto di legge che modifica la legislazione nazionale in materia di caccia, protezione della natura e armi, autorizzando l’uso di tipi di mirini progettati per il tiro di notte per contrastare la diffusione della peste suina africana (PSA) tra i cinghiali. Le misure includono anche una migliore formazione per i cacciatori.

"La Germania ha annunciato, lo scorso 31 ottobre, il rilevamento del primo caso di PSA in Sassonia, a sud del Brandeburgo, precisando che il cinghiale ucciso non mostrava sintomi e che il virus era stato trovato mediante un test di routine. Con il rilevamento di questo caso, il totale di casi di PSA in Germania è salito a 117. Dobbiamo evitare il contagio si diffonda ai nostri territori – afferma Allasia - rafforzare i controlli per tutelare la biosicurezza, applicando le linee guida della Commissione europea, contenendo le enormi popolazioni di cinghiali che sono portatori sani della peste suina".

Intanto, in Consiglio regionale, in particolare in Quinta commissione, in seduta congiunta con la Terza, si è affrontata l’irrisolta questione delle scorribande dei lupi. Gli obiettivi sono il miglioramento delle tempistiche di risarcimento, la copertura totale dei danni e maggiori fondi per la prevenzione.

“L’assessore e i funzionari dell’assessorato all’Agricoltura - dichiara il presidente Angelo Dago - hanno illustrato le iniziative regionali messe in cantiere per la prevenzione e il risarcimento dei danni causati dai lupi nell’anno in corso. Gli interventi preventivi necessitano di più incisività, visto il numero di attacchi che si sono finora registrati e che il problema si sta diffondendo anche in pianura. Ho chiesto di prevedere risarcimenti tempestivi, di attivare una copertura al 100% e la semplificazione di un iter burocratico oggi eccessivamente cavilloso. La nuova procedura dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno ed è stato espressamente richiesto all’assessorato che già nei primi mesi del 2021 si trovi il modo di liquidare tutte le richieste di indennizzo. Si è costituito, inoltre, un gruppo di lavoro interno alla Quinta commissione per continuare a seguire la problematica relativa ai canidi”.

"Lo scenario è mutato rispetto al passato - ha commentato durante la seduta il consigliere cuneeese della Lega Paolo Demarchi - la presenza del lupo e degli animali selvatici è in costante aumento. Questo quadro richiede nuove azioni a livello politico per difendere gli allevatori e le comunità, specie quelle montane. Il rischio concreto è l’abbandono del territorio da parte di diverse aziende, impossibilitate a proseguire con serenità il loro lavoro”.

"Confermo nuovamente - ha concluso il presidente della Terza commissione, il leghista Claudio Leone - di essere favorevole agli abbattimenti. I branchi sono sempre più numerosi ed aggressivi, il numero dei lupi va contenuto per difendere chi vive e opera nelle zone montane".