Il presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte Alberto Preioni nominato nel Dipartimento Economia della Lega Nazionale

Su indicazione del segretario piemontese Riccardo Molinari, il presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte Alberto Preioni è stato nominato all’interno del Dipartimento Economia della Lega nazionale guidato dal professor Alberto Bagnai, economista e senatore.

“Una nomina che mi onora e che rappresenta un nuovo traguardo nella mia azione politica - commenta il presidente Preioni - perché mi permetterà di portare all’attenzione del Dipartimento e del Movimento nazionale le istanze che provengono dai territori e dalle comunità del mio Piemonte. In un momento complesso come quello che stiamo vivendo, le proposte economiche portate avanti dalla Lega, dalla Flat Tax al taglio dell’Iva per i cittadini, rappresentano la spina dorsale di una forza politica che vuole anche essere forza di governo per accompagnare l’Italia fuori dalla recessione scatenata dalla pandemia".

"Per me si tratta di uno straordinario momento di crescita politica e di arricchimento personale che mi permetterà di approfondire un tema tanto strategico per i destini del Paese e di mettere a disposizione del mio ruolo in Regione Piemonte quanto certamente potrò imparare lavorando a fianco di un accademico insigne come il professor Alberto Bagnai. Ringrazio il nostro segretario Riccardo Molinari per la fiducia che ancora una volta ha voluto accordarmi e per la sua insostituibile guida ai vertici della Lega Piemonte, che ci ha permesso di raggiungere risultati che fino a pochi anni fa erano semplicemente inimmaginabili”.