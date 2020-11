Malati Covid al Padiglione 5, Grimaldi (LuV): "Dobbiamo sperare che non ci siano alluvioni o terremoti per evitare una tragedia?"

"Uno studio pubblicato dal Politecnico di Torino nel settembre 2019 ha rilevato che il parcheggio sotterraneo di Torino Esposizioni – il Padiglione V di Riccardo Morandi – in cui sarà ospitato il nuovo Covid hospital da 458 posti letto presenterebbe ‘fattori di vulnerabilità della struttura […] sia dal punto di vista della durabilità degli elementi in calcestruzzo armato precompresso, sia dal punto di vista sismico’. La Giunta regionale è a conoscenza di quello studio, lo ha preso in considerazione prima di decidere che quella è una struttura adeguata a ospitare malati Covid e il personale sanitario che non possono certo essere spostati in pochi minuti? Nessuno ha preso in considerazione le critiche delle opposizioni. Tantomeno dei medici e degli operatori. In deroga non vuol dire certo senza regole. Chi ha dato il via libera dall’unita di Crisi e dalla Regione può rassicurarci sul fatto che quel parcheggio ipogeo sia un luogo sicuro?". A chiederlo è Marco Grimaldi , capogruppo di Liberi Uguali Verdi in Regione.

"A leggere lo studio del Politecnico – prosegue Grimaldi – quell’edificio presenterebbe alcune problematiche rilevanti: ‘l'opera non è mai stata sottoposta ad una costante manutenzione che garantisce un’adeguata condizione di sicurezza e l’ispezione delle travi del Padiglione V, costituito da un calcestruzzo con resistenza a compressione discretamente elevata e livelli di carbonatazione (che corrode le armature) relativamente bassi, ha rilevato che le iniezioni di malta all’interno delle guaine di alloggiamento dei cavi, fatte per proteggere l’acciaio di precompressione dalla corrosione e aumentarne la durabilità, non sono andate a buon fine’. Inoltre, biellette perimetrali non progettate per sopportare carichi sismici, la presenza di giunti (che andrebbero riprogettati in modo da garantire la trasmissione delle sollecitazioni) e la mancanza di travi in corrispondenza di alcune parti degli stessi, costituiscono un importante fattore di vulnerabilità sismica’ – dichiara Grimaldi, riportando stralci dello studio".

"Dobbiamo sperare che non ci siano, bombe d’acqua, alluvioni o terremoti per evitare una tragedia, o la Giunta può tranquillizzare noi e tutti i piemontesi di aver fatto una buona scelta nell’individuare il Padiglione Morandi, un posto in cui non si può più fare Natale in giostra, quale sede del Covid hospital? Spero davvero – prosegue Grimaldi – che da Piazza Castello arrivino in fretta parole chiarissime di rassicurazione. Siamo però sempre più convinti che per evitare tutto questo e affrontare la seconda ondata in modo tempestivo, occorreva mettere in sicurezza il Maria Adelaide e ora non ci rimane che chiedere a CRT di tornare alle OGR, un luogo appena ristrutturato e già testato sotto stress la scorsa primavera, oppure acquisire temporaneamente ma urgentemente gli spazi del Lingotto: in questa situazione c’è bisogno di tutto tranne che di nuovi interrogativi".