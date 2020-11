Anas, proseguono i lavori sulla statale 24 "del Monginevro" a Exilles

Avanzano i lavori di manutenzione straordinaria del ponte ‘Rio Galambra’, lungo la statale 24 “del Monginevro” a Exilles.

Inizialmente programmati per questa settimana, gli interventi in notturna che prevedono la chiusura temporanea della statale sono stati riprogrammati per la prossima settimana. La statale sarà infatti chiusa al traffico tra il km 67,200 e il km 69,160 nelle tre notti tra martedì 17 e giovedì 19 novembre, nella fascia oraria notturna 3:00 - 6:00.

Durante la chiusura i veicoli con peso inferiore a 3,5 tonnellate saranno indirizzati sulla viabilità locale nel comune di Exilles (Via Roma) mentre il percorso alternativo per i veicoli con peso superiore a 3,5 tonnellate è costituito dalla A32 tra i caselli di Susa a Oulx Est.