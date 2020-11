Moncalieri, beve il caffè fuori da un bar e viene redarguito dai vigili e lui chiama i carabineri: 400 euro di multa

A raccontarla vengono in mente alcune scene dei film con Totò e Peppino, invece si tratta di una cosa successa nel pomeriggio di ieri, all'esterno di un locale di Moncalieri.

La polizia locale era intervenuta per redarguire un uomo che stava consumando il caffè al di fuori di un bar, tranquillamente nella tazzina. "Ma lei cosa vuole? Ora chiamo i carabinieri". Detto fatto: l'uomo ha chiamato il 112 denunciando "un presunto vigile che vuole farmi la multa per un caffè". Gli è stato fatto notare dagli agenti che non poteva, alla luce delle norme anti Covid, ma l'uomo non ha voluto saperne, facendo finta di nulla.

Anzi, pare che abbia risposto: "Se continua, mi si raffredda il caffè". Il risultato è stata una multa di 400 euro. Con i carabinieri che, arrivati poi sul posto dopo la telefonata dell'uomo, non sono intervenuti, avendo accertato che aveva fatto già tutto la Polizia locale di Moncalieri.

Il giorno precedente era toccato a due giovani di 25 anni rimediare la stessa multa per essere usciti senza valide motivazioni. Uno di loro aveva precedenti e non indossava nemmeno la mascherina. I due sono stati sorpresi in piazza Baden Baden e poi, a distanza di un'ora, in via Real Collegio.

Si sono giustificati dicendo che dovevano comprare il tabacco, ma questo non è bastato loro per evitare una sanzione di 400 euro a testa.