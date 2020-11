Controlli sul rispetto delle norme anti Covid, in San Paolo due locali chiusi per cinque giorni

Domenica e lunedì scorsi gli agenti del Commissariato San Paolo hanno effettuato alcuni controlli nei confronti di esercizi commerciali che si occupano di vendita di prodotti alimentari.

All’interno del primo, un alimentari in via Di Nanni gestito da una cittadina bengalese di 25 anni, erano presenti 2 clienti anziché uno solo (come il cartello riportante il numero massimo di clientela riportava). Uno dei clienti, inoltre, già prima di entrare nel negozio e anche durante la sua permanenza all’interno, non indossava la prevista mascherina, pertanto è stato sanzionato in merito. La commerciante è stata sanzionata per il mancato dilazionamento dell’ingresso presso l’esercizio commerciale ed il mancato rispetto dei protocolli volti alla prevenzione e riduzione del rischio di contagio. Considerato il rischio di reiterazione della violazione, il minimarket è stato sottoposto a chiusura per 5 giorni.

Lunedì sera, invece, personale della Squadra Volante ha notato in lontananza su via Pollenzo un gruppetto di persone che stazionavano nelle adiacenze di un locale che vende prodotti regionali tipici. Avvicinatisi per un controllo, le persone si sono dileguate velocemente lasciando per terra delle bottiglie di birra in vetro semivuote. Gli agenti hanno pertanto proceduto ad un controllo di iniziativa del locale, riscontrando alcune anomalie circa l’attuazione dei protocolli vigenti in materia di riduzione del contagio e del rischio epidemiologico.

Il proprietario del locale, un cittadino peruviano di 29 anni, è stato sanzionato per non aver esposto all’ingresso dell’esercizio il cartello riportante il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale e per il mancato rispetto dei protocolli volti alla protezione e riduzione del rischio di contagio. Come già nel mese di Aprile scorso, anche questa volta il negozio è stato chiuso per 5 giorni.

L'intervento della polizia ha permesso così di porre fine a un problema piuttosto sentito dai residenti. I vari comitati di cittadini, in passato, avevano infatti sottolineato come il consumo d'alcol nel quartiere avesse spesso portato a episodi spiacevoli, in particolar modo nelle ore notturne, oltre che di giorno. Segnalazioni che, dopo essere arrivate sul tavolo del Commissariato, hanno trovato una risposta ferma da parte delle forze dell'ordine. Un modo per lanciare un messaggio chiaro: in zona San Paolo non vi è spazio per l'illegalità. Ancora di più in questo periodo particolarmente difficile.