"Se non paghi il pizzo ti ammazzo": arrestato un 32enne che era diventato l'incubo di un ristoratore di zona Lingotto [VIDEO]

Secondo le indagini, sarebbero stati almeno 6 gli episodi in cui il malvivente avrebbe estorto il pizzo al negoziante, arrivando a sottrargli 1800 euro. L'accusa, dunque, è di estorsione continuata.

Era diventato l'incubo di un ristoratore che ha la sua attività commerciale in zona Lingotto. Ma dopo che l'uomo ha chiesto aiuto alle forze dell'ordine raccontando la sua vicenda, sono scattate le manette ai polsi di un 32enne di origine albanese.

In base a quanto ricostruito dai militari, le intimidazioni si erano fatte sempre più opprimenti: le minacce di morte erano diventate sempre più frequenti, chiedendo in cambio somme di denaro tra i 200 e i 400 euro tra il mese di gennaio ed il mese di ottobre di quest’anno. Quando non erano le minacce, erano i danni al locale a spingere il ristoratore a cedere, pur di allontanare il 32enne.

Un escalation che sembrava poterlo sopraffare, fino a quando l'uomo ha deciso di chiedere aiuto ai carabinieri, che hanno scritto la parola fine alla vicenda.