Mobilità elettrica all'orizzonte? Fca Italia è pronta a fare squadra con Engie Eps

L'inizio del 2021 non sarà soltanto il momento in cui Fiat Chrysler sancirà il suo "matrimonio" con Psa dando vita a Stellantis. Negli stessi mesi, infatti, un'altra mossa sullo scacchiere dell'automotive porterà Fca Italia a un'altra alleanza - questa volta una joint venture - per ampliare la propria potenza di fuoco nel settore (sempre più emergente) dell'elettrico.

Il partner sarà Engie Eps, con cui l'intenzione è di formare un protagonista leader nel settore della e-Mobility. "Le due aziende - si legge in una nota ufficiale diffusa da Fca - uniranno le forze per entrare nella nuova era della mobilità sostenibile con soluzioni e servizi innovativi, pensati per consentire a tutti di accedere alla mobilità elettrica in maniera semplice e conveniente. La joint venture offrirà in tutta Europa una gamma completa di prodotti e soluzioni come infrastrutture di ricarica e pacchetti di energia verde per tutti i clienti di veicoli elettrici".

"La nuova realtà - aggiunge la nota - sarà un’azienda tecnologica italiana di e-Mobility, con accesso a un portafoglio di oltre cento brevetti, un solido team di progettisti elettrici e di sistemi e con una consolidata esperienza nell’industria automobilistica".