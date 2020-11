La Supercoppa torna a correre sulla linea Torino-Milano. Cavina: "Affrontiamo una squadra intrigante"

Due uomini di esperienza, come coach Demis Cavina e Franko Bushati, conoscono molto bene le insidie di una competizione come la Supercoppa. Entrambi pongono l’attenzione sulla concentrazione di chi scenderà in campo e sull’approccio alla sfida. Perché Milano è squadra esperta, talentuosa e che sa molto bene cosa vuole fare sul parquet. Il sapore della sfida Torino-Milano rimane inalterato, nonostante in questa versione sia la prima volta in gare ufficiali. Il trofeo in palio metterà ulteriore pepe a tutte le sfide, in quest’ultima tappa di avvicinamento al campionato.

"Arriviamo a questa Final-8 dopo un periodo un po’ particolare, non siamo riusciti a svolgere amichevoli - dice l'allenatore di Reale Mutua Torino -. Tre settimane in cui abbiamo dovuto gestire anche qualche acciacco, lavorando sul piano atletico e del gioco. Affrontiamo Milano, una squadra intrigante, con buone individualità e un solido sistema di gioco. Dovremo essere molto bravi a limitare la loro velocità in fase offensiva, i loro lunghi bravi a correre il campo e la loro pericolosità perimetrale. Conterà molto il nostro approccio alla partita, conteranno i primi minuti per rompere il ghiaccio dopo un po’ di tempo senza gare. Ma la determinazione e la voglia di fare bene ci aiuterà, siamo pronti per cercare di fare come sempre bene, continuando il nostro lavoro".