Emergenza Covid: Torino, nel weekend stretta sui controlli

Più controlli nel weekend per evitare qualsiasi forma di assembramento. Lo ha deciso stamattina il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, che come di consueto si è riunito in prefettura a Torino per pianificare le strategie volte a limitare i contagi da Covid-19. A partire da domani, quindi, saranno intensificati i controlli da parte di polizia municipale e forze dell’ordine, soprattutto dopo gli episodi di assembramento che si sono verificati nelle giornate del 7 e 8 novembre a Torino e in altri centri urbani.

I controlli interesseranno soprattutto centro storico e parchi “per il rispetto delle limitazioni alla mobilità, delle modalità di svolgimento delle attività motorie e di quelle sportive” si legge nella nota della prefettura, con il Comitato che si è riservato, qualora il bilancio al termine del fine settimana non fosse soddisfacente, di valutare l'adozione di misure più restrittive.

Sui controlli si è anche espressa la sindaca Chiara Appendino: "Li intensificheremo per il fine settimana, soprattutto nelle zone in cui si sono registrati i maggiori assembramenti. Vigileremo sui parchi, che comunque rimarranno aperti". La prima cittadina ha poi rivolto un messaggio ai torinesi: "Oltre al lavoro delle forze dell'ordine, ricordiamo che nel fare le attività consentite è comunque indispensabile rispettare le regole come l'utilizzo della mascherina e il distanziamento.

All'inizio della prossima settimana faremo il punto della situazione". L’assessore comunale al Commercio Alberto Sacco ha infine aggiunto: “Tanti dicono che vorrebbero più controlli, posso dire che stiamo facendo tutto quello che si può”.