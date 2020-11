Intesa Sanpaolo-Ubi Banca, al via il passaggio di 486 filiali (e 5107 persone) a Bper: ecco cosa succede nel Torinese

Nuovo passaggio nell'operazione che ha portato - nei mesi scorsi - all'acquisizione di Ubi Banca da parte di Intesa Sanpaolo. Riguarda, in particolare, il destino di alcune filiali che, proprio a seguito del "matrimonio" tra i due gruppi, passeranno proprio da Intesa a Bper per conservare le condizioni di equilibrio del mercato.

La formula, sancita lo scorso 17 febbraio, è la cessione di un ramo d’azienda costituito da un insieme di filiali del Gruppo risultante dall’operazione e dei rispettivi dipendenti e rapporti con la clientela. "Il perimetro del ramo comprende 486 filiali - si legge in una nota diffusa da Intesa Sanpaolo - dotate di autonomia contabile e radicamento dei rapporti giuridici con la clientela (7 in più rispetto a quanto precedentemente concordato) e 134 punti operativi (come ad esempio gli sportelli distaccati), funzionali al presidio commerciale della clientela delle filiali, privi di autonomia contabile".



Le coinvolge nel passaggi sono 5.107 e "sono riferibili prevalentemente alla rete di filiali e punti operativi e alle aree di business Private e Corporate, cui si aggiungono quelle riferibili alle aree di governo di “semi-centro” a supporto dei presidi regionali e territoriali di coordinamento della rete del ramo e di “centro” per il rafforzamento delle funzioni centrali, di controllo e IT".

Per Torino e provincia, le filiali che cambiano "casacca" sono tutte ex Ubi Banca: in particolare, nel capoluogo, sono coinvolte le filiali di:



via Santa Teresa 9

corso Inghilterra 59 G

corso Vittorio Emanuele II 107

piazza Gran Madre 12 A

corso Dante 57 B

via Madama Cristina 30

corso Francia 262



in provincia di Torino sono coinvolte le filiali di:

Rivoli, via Rombò 25 E

Moncalieri, strada Villastellone 2

Ivrea, via Circonvallazione 7

Santena, via Cavour 43

Chivasso, via Po 5

None, via Roma 23

Chieri, piazza Dante 10

Settimo Torinese, via Petrarca 9

Nichelino, via Torino 172