L'oroscopo di Corinne: ecco cosa ci dicono le stelle

ARIETE : Avete un diavolo per capello e non soltanto per il bacillo persistente ma pure per un fracco di contesti atti ad innervosirvi e deprimervi compresi, per taluni, dei pensieri pecuniari, familiari o strettamente personali. Gli astri non nono in vena di gentili concessioni quindi armatevi di lungimiranza e non pigliatevela ad oltranza… Scoprirete inoltre che la stupidità abbonda e che c’è sempre chi credere di essere superiore alle parti… Notizia eclatante.

TORO : Dare qualcosa per scontato sarebbe inappropriato… Imparate dunque a vivacchiare alla giornata, svolgendo le vostre piccole mansioni quotidiane, applicando l’arte della calma e della sopportazione in ogni piccola o grande azione. Vorreste tanto riabbracciare una persona cara o chi vi manca tanto ma non essendo ciò fattibile conservate effusioni ed entusiasmi per più avanti quando giungerà l’agognata libertà. Rischio di spaccare oggetti od arnesi meccanici od elettrici.