Fabiana Macaluso, contemporary artist torinese, esporrà in Brasile

Macaluso Fabiana apre una bellissima collaborazione con l’Atelier Buana Lima in Brasile a Rio de Janeiro al progetto Universo Des Las Artes artisti nel mondo, vengono accolti in mostra parte degli artisti del gruppo del progetto della Macaluso Virtual Art Workshop Social Group.

Dichiara Macaluso Fabiana: “La crisi dal Covid19 ha toccato anche il nostro umile laboratorio e l’associazione dove si svolgevano le attività didattiche non ha più potuto sostenerci, il laboratorio sociale di Art Therapy con molto dispiacere chiude dopo 8 anni, ho dovuto attivarmi e trovare un metodo per andare avanti, dato che viviamo in un periodo di distanziamento sociale e di crisi economica dovuto della crisi, l’idea più intelligente per non cancellare un gruppo sociale di artisti molto bravi è stato il Web che ci darà una seconda opportunità!

Ho creato una pagina Instagram: (https://www.instagram.com/invites/contact/?i=v6adzrvnnzpg&utm_content=jn0sv27 che farà da vetrina per tutti i lavori degli artisti del Gruppo aiutando a sponsorizzare la loro produzione artistica incrementando follower e amatori di arte, mantenendo attiva la pagina Facebook: https://www.facebook.com/FabianaMacalusoVirtualArtWorkshopSocialGroup/ dove sono sponsorizzati gli eventi che si faranno in collaborazione con altre Enti artistiche e gallerie e tanto altro!.

Con gli artisti ci organizziamo in rete e tramite web per ogni consiglio io sono sempre presente, per aiutarli e per sostenerli anche tramite web con delle video lezioni, comunque la rete internet rimane sempre un modo per socializzare soprattutto la chat di gruppo whatsapp per scambiarci tantissime opinioni e idee, mantenendo un contatto sociale… ma virtuale!.

Ringrazio Atelier Buana Lima e Universo De Las Artes per questa bellissima opportunità!.

Partecipano alla Mostra “Colores De Espana” in Brasile e nel mondo gli artisti del progetto Virtual Art Workshop Social Group di Macaluso Fabiana alla collettiva con gli artisti Universo De Las Artes all’Atelier Buana Lima e in rete con i video artistici sponsorizzati nelle pagine social dell’Atelier:

Davide Favaro perno della conoscenza con Buana Lima e Macaluso Fabiana, SUB, Maglione Teresa, Gloria De Marco, Mara Quairoli, Claudia Ciappino, Chiuto, Monica Casetto, il maestro Biagio Cerbone di Napoli amico della Macaluso che prende parte a questo invito.

Dichiara Buana Lima Art Director: “Universo De Las Artes” è oggi uno dei gruppi artistici più rispettati del momento, ben noto nel Sud e Centro America.

Nelle sue mostre d'arte, ci sono sempre artisti che partecipano da diversi paesi Francia, Italia, Spagna, Marocco, Iran, Angola, Brasile, Argentina, Cile, Paraguay, Uruguay, Perù, Colombia, Messico, Honduras, Costa Rica, Ecuador Cuba, Nicaragua, Repubblica Dominicana, Stati Uniti.

Il gruppo offre diverse mostre fisiche e virtuali di eccellenza, e offre anche consigli personalizzati!

Il 15 novembre alle ore 15:00 (in Brasile) e ore 19:00 (in Italia) sulla pagina Facebook: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=792752788213496&id=161340664688048&sfnsn=wiwspmo

Sarà inaugurata la mostra “Colores De Espana” artisti del mondo in Brasile a Rio de Janeiro, e in radio: http://www.artpress.ma/artpress/tv/art/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA/23 con più di 125 artisti. L'evento sarà virtuale e dal vero, con le stampe d’autore alla galleria, Universo De las Artes di Niterói nello stato di Rio de Janeiro, Brasile.

Tutti potranno vedere tutto attraverso la rete!.

La nostra specialità è fare spettacoli con la riproduzione dell'opera in modo che qualsiasi artista di qualsiasi parte del mondo possa partecipare.

Universo De Las Artes è stata fondata da Buana Lima (brasiliana) e Marcos Ozan (argentino) Universo De Las Artes riunisce artisti emergenti e rinomati!

Il lavoro di divulgazione è per tutti senza pregiudizi, l'obiettivo è aiutare l'artista a diffondersi nel mondo e l'artista può scegliere la sua divulgazione individualmente o collettivamente”.

Contatti di Macaluso Fabiana:

fabiana19802@gmail.com

https://www.instagram.com/fabiana19802

Pagine social di Macaluso Fabiana:

https://www.facebook.com/macalusofabianacontemporaryartist/

https://mobile.twitter.com/fabianamacalus1

http://linkedin.com/in/fabiana-macaluso-contemporary-artist-043427176

Contatto Buana Lima Brasile:

universodasartess@gmail.com

Contatto Marcos Argentina:

universodelasartes@gmail.com

Whatapp:

+5521976163304

Contatti social:

https://www.facebook.com/groups/universodelasartes/?ref=share

Fabiana Macaluso, artista contemporânea italiana esporrà no Brasile

Macaluso Fabiana e o seu grupo artístico projeto Virtual Art WordShop Social Group eles com a participçâo na mostra Cores da Espanha atingem um palco internacional no Brasil na Galeria Buana Lima:

Macaluso Fabiana forma uma bela colaboração com a Galeria Buana Lima no Brasil no Rio de Janeiro e o grupo Universo De Las Artes, parte dos artistas do projeto Macaluso Virtual Art Workshop Social Group, participa do evento.

Macaluso Fabiana afirma: “A crise do covid 19 tocou também o nosso humilde laboratório e a associação onde decorriam as actividades pedagógicas já não nos sustentava, laboratório social da Arteterapia e com grande pesar, ao fim de 8 anos tive que agir e encontrar um método para seguir em frente, dado que vivemos um período de distanciamento social devido à crise, a ideia mais inteligente para não apagar um grupo social de artistas muito bons foi a web.

Criei uma página no Instagram: (https://www.instagram.com/invites/contact/?i=v6adzrvnnzpg&utm_content=jn0sv27 que será uma vitrine para todos os trabalhos dos artistas do Grupo ajudando em sua produção artística aumentando seguidores, amantes da arte para segui-los e manter a página do Facebook ativa: https://www.facebook.com/FabianaMacalusoVirtualArtWorkshopSocialGroup/

Onde os próximos eventos serão patrocinados e muito mais!

Organizamos com os artistas online e via web todos os conselhos estou sempre lá para os ajudar, para os ajudar, aconselhar e, em todo o caso, as redes sociais são sempre uma forma de conviver em chat em grupo e trocar muitas opiniões mantendo um contacto social virtual!

Agradeço à Galeria Buana Lima e ao Universo De Las Artes por esta maravilhosa oportunidade!

Os artistas do projeto Grupo Social Oficina Virtual de Arte participam com o coletivo de artistas de todo o mundo que fazem parte do grupo Universo De Las Artes, a exposição será na Galeria Universo de las Artes e no estúdio Buana Lima a exposição será física e virtual. Um trabalho de excelência com um brinde de vídeos para todos os participantes

da exposição internacional "Colors of Spain. O artista

Davide Favaro fez a união na apresentação entre o grupo de Macaluso e Buana Lima e Marcos Ozán.

Além de Davide Favaro participam: Os renomados artistas a baixo:

Suéter Teresa, Gloria De Marco, Mara Quairoli, Claudia Ciappino, Chiuto, Monica Casetto, o mestre Biagio Cerbone amigo de Macaluso que participa deste convite.

Os fundadores de Universo de las Artes Buana Lima e Marcos Ozán dizem diz: “O Universo de Las Artes é hoje um dos grupos artísticos mais conceituados do momento, bem conhecido na América do Sul e Central.

Nossas exposições de arte sempre incluem artistas de diversos países França, Itália, Espanha, Marrocos, Irã, Angola, Brasil, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, Peru, Colômbia, México, Honduras, Costa Rica, Equador, Cuba, Nicarágua, República Dominicana, Estados Unidos, entre outros.

O nosso grupo oferece várias excelentes exposições físicas e virtuais, além de concursos e é o único a fazer assessoria personalizadas!

15 de novembro às 15h na página do Facebook. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=792752788213496&id=161340664688048&sfnsn=wiwspmo

abriu a mostra Colors of Spain no Brasil e no mundo, e na rádio http://www.artpress.ma/artpress/tv/art/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA/23 com mais de 125 artistas. O evento será virtual e ao vivo com as gravuras do autor na galeria Universo de las Artes em Niterói no estado do Rio de Janeiro-Brasil.

Todos poderão ver tudo pelas redes!

Nossa especialidade é fazer shows com a reprodução da obra para que qualquer artista de qualquer lugar do mundo possa participar.

O universo Las Artes foi fundado por Buana Lima (brasileiro) e Marcos Ozan (argentino). O universo Las Artes reúne artistas emergentes e renomados!

O trabalho de divulgação é para todos sem preconceitos, o objetivo é ajudar o artista a se espalhar pelo mundo e o artista pode optar por promovê-lo individual ou coletivamente ”.

Macaluso Fabiana, Italian contemporary artist and her exhibition in Brasil.

Macaluso Fabiana and the artistic group of his Virtual Art WordShop Social Group project reaches an international stage in Brazil in a group exhibition at the Buana Lima Gallery:

Macaluso Fabiana opens a beautiful collaboration with the Atelier Buana Lima in Brazil in Rio de Janeiro for the Universo Des Las Artes project Artists in the world, part of the artists of the Macaluso Virtual Art Workshop Social Group project are welcomed into the exhibition ...

Declare Macaluso Fabiana: "The crisis from Covid19 has also affected our humble laboratory and the association where the teaching activities took place could no longer support us, the social laboratory of Art Therapy with great regret closes after 8 years, I had to take action and find a method to move forward, given that we live in a period of social distancing and economic crisis due to the crisis, the smartest idea not to delete a social group of very good artists was the Web that will give a second chance!

I created an Instagram page: (https://www.instagram.com/invites/contact/?i=v6adzrvnnzpg&utm_content=jn0sv27 that will do from shop window for all the works of the artists of the Group by helping to sponsor their artistic production by increasing followers and art lovers, keeping the Facebook page active: https://www.facebook.com/FabianaMacalusoVirtualArtWorkshopSocialGroup/ where the events that will be held in collaboration with others are sponsored Art organizations and galleries and much more!.

We organize ourselves with the artists online and through web for any advice I am always present, to help them and to support them too through the web with video lessons, however the internet is always a way to socialize especially the whatsapp group chat to exchange lots of opinions and ideas, maintaining a social contact ... but virtual!.

I thank Atelier Buana Lima and Universo De Las Artes for this wonderful opportunity!.

The artists of the Virtual Art Workshop Social Group project by Macaluso Fabiana participate in the "Colores De Espana" exhibition in Brazil and in the world in the collective with the artists Universo De Las Artes at the Atelier Buana Lima and online with the artistic videos sponsored on the social pages of the Atelier:

Davide Favaro pin of knowledge with Buana Lima and Macaluso Fabiana, SUB, Maglione Teresa, Gloria De Marco, Mara Quairoli, Claudia Ciappino, Chiuto, Monica Casetto, the master Biagio Cerbone from Naples, a friend of Macaluso who takes part in this invitation.

Buana Lima Art Director declares: “Universo De Las Artes” is today one of the most respected artistic groups of the moment, well known in South and Central America.

In his art exhibitions, there are always artists participating from different countries France, Italy, Spain, Morocco, Iran, Angola, Brazil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Peru, Colombia, Mexico, Honduras, Costa Rica, Ecuador Cuba, Nicaragua, Dominican Republic, United States.

The group offers various physical and virtual exhibits of excellence, and also offers personalized advice!

On November 15th at 3:00 pm (in Brazil) and 7:00 pm (in Italy) on the Facebook page: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=792752788213496&id=161340664688048&sfnsn=wiwspmo

The exhibition "Colores De Espana" artists of the world will be inaugurated in Brazil in Rio de Janeiro, and on the radio:

http://www.artpress.ma/artpress/tv/art/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA/23 with more than 125 artists. The event will be virtual and live, with the author's prints at the gallery, Universo De las Artes in Niterói in the state of Rio de Janeiro, Brazil.

Everyone will be able to see everything through the network!.

Our specialty is to make shows with the reproduction of the work so that any artist from anywhere in the world can participate.

Universo De Las Artes was founded by Buana Lima (Brazilian) and Marcos Ozan (Argentine) Universo De Las Artes brings together emerging and renowned artists!

The work of disclosure it is for everyone without prejudice, the goal is to help the artist spread in the world and the artist can choose his disclosure individually or collectively".

Macaluso Fabiana's contacts:

fabiana19802@gmail.com

https://www.instagram.com/fabiana19802

Macaluso Fabiana's social pages:

https://www.facebook.com/macalusofabianacontemporaryartist/

https://mobile.twitter.com/fabianamacalus1

http://linkedin.com/in/fabiana-macaluso-contemporary-artist-043427176

Contact Buana Lima Brazil:

universodasartess@gmail.com

Contact Marcos Argentina:

universodelasartes@gmail.com

Whatapp:

+5521976163304

Social contacts:

https://www.facebook.com/groups/universodelasartes/?ref=share