Il Forno di Enza: 50 anni di storia di panificazione

Dal Lunedì al Sabato, la panetteria Il Forno, produce pane di vari formati e con varie tipologia di farina, grissini, pizza, dolci…….e ancora tantissime prelibatezze da gustare con una visita in questo “piccolo tempio artigianale del gusto”, dove qualità e sapori la fanno da padroni.

Un consiglio utile: seguendo la pagina Facebook del forno all’indirizzo https://bit.ly/3ltecQw potrai conoscere le offerte che Enza propone settimanalmente.

IMPORTANTE: per acquistare in tutta sicurezza e nel rispetto delle norme anti-covid è importante prenotare per i vostri acquisti e le vostre ordinazioni, anche in previsione delle festività natalizie.

Per informazioni e contatti:

Il Forno di Giusti Vincenza

Strada Settimo 68 Torino

Tel. 0112731641