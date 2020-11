Parcheggiatore abusivo minaccia automobilista con una bottiglia: arrestato

Martedì pomeriggio gli agenti del commissariato Mirafiori hanno arrestato un cittadino italiano di 52 anni. Questi è stato segnalato alla polizia di Stato da un uomo che era appena stato vittima di un’aggressione da parte del cinquantaduenne. Il reo svolgeva l’attività di parcheggiatore abusivo presso un supermercato in via Palma di Cesnola.

Medesima la tecnica applicata alle auto in transito nella zona di sosta: in un primo momento tentava di far desistere gli autisti dal parcheggiare in quel punto poiché si trattava di una zona interessata da lavori di bonifica, poi passava alle richieste in denaro. Qualora i malcapitati non avessero accettato di versare tale cifra, il parcheggiatore avrebbe iniziato ad insultarli e minacciarli.