Trovato striscione in corso Marconi: "Giornalista terrorista"

Uno striscione bianco riportante la scritta in rosso "giornalista terrorista" é stato posizionato da ignoti in corso Marconi 28, a Torino, a pochi metri dalla scuola primaria Rayneri. Lo striscione, fissato tra un albero e un cartellone pubblicitario, non é stato firmato ed é già stato rimosso dalla digos, che indaga sull'accaduto.