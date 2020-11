C'era una volta il libro

Qualche giorno fa chiacchieravo con la vicina di casa.

Lei insegna inglese in una scuola elementare della provincia sud di Torino; ha la “cattedra”, come si suol dire in gergo. Affacciate al balcone, cercavamo conferme l’una nell’altra. Distanziate (meglio specificarlo), lo stesso sguardo vacuo, la stessa paura di aver ragione: i giovani non leggono più.

I nostri bambini non leggono più.

Parliamo di una fascia d’età compresa tra i 5 e i 10-11 anni; youtubers, gruppi Whatsapp, le nomination alla Casa del Grande Fratello Vip: ecco gli argomenti, ecco di cosa parlano tra loro in classe. Bambini già adolescenti con modelli di vita che sembrano premiare il nulla e cellulari onnipresenti tra le manine sudaticce.

Come sempre, a motivarmi, nessun intento moralista. Senz'altro potrete approfondire di evoluzione e/o involuzione familiare presso fonti più autorevoli.

Semplicemente tiro le somme. Espongo fatti.

Da lettrice, da studentessa prima e donna curiosa oggi, che ha avuto la fortuna di crescere informata e incoraggiata a capire, mi chiedo: dove sono finiti i libri? Narrativa, poesia, saggistica...

A quale posizione della playlist è stata relegata la lettura? 20esima, 80esima, 101esima forse? Neppure il lockdown è riuscito a modificare questo trend, scalfirlo, spostare l'attenzione dagli schermi alla carta. Chi non leggeva prima ha continuato a non leggere dopo.

Eppure lo san tutti: che un libro lascia sempre il segno, nel bene e nel male. Che un libro ci accompagna, ci accoglie, ci consola.

Che può ascoltare senza giudicare, parlarci in silenzio. Insegnare, addirittura.

Un libro si regala. Un libro sta bene su tutto, ovunque, sempre.

E poi leggiamo continuamente, pensateci, in modo ormai meccanico e senza perciò carpirne l’importanza, ma lo facciamo! Sfogliando il manuale d’istruzioni della lavatrice, cercando la direzione giusta sulla mappa del sentiero montano, spaventandoci a morte con le controindicazioni del bugiardino.

Eppure è proprio la lettura più piacevole, quella che scegliamo nei momenti di relax e solitudine, quella delle storie magiche che si attaccheranno al cuore per sempre, lì a strapparci qualche lacrima dopo anni, come a ricordarci “Ehi, nonostante tutto, provi ancora emozioni”, a mancare.

Ecco perché scelgo di raccontarvi una voce fuori dal coro, quella della Circoscrizione 2 di Torino, ossia il quartiere Mirafiori, che deve la sua fama alla presenza sul territorio degli stabilimenti FCA. La storia dei suoi abitanti che, prima di essere numeri e nomi su una lista, sono cittadini ed accaniti lettori. Una storia che ha compiuto due anni e spero possa ispirarci ancora.

L'inizio dell'epopea coincide con l'anno scolastico 2018 per l’istituto superiore torinese "Primo Levi". E sì, perché la “loro” biblioteca veniva ospitata fino a poco prima proprio negli spazi ancora disponibili della scuola sita in Corso Unione Sovietica. In seguito, sia l’esponenziale aumento delle iscrizioni sia la scadenza della concessione locali, ha obbligato la dirigenza a “riappropriarsi” di tutte le aule ancora disponibili, sottraendole così ai 20000 volumi in esse contenuti.

Durante numerosi incontri tra utenti sfrattati, Comune e Città Metropolitana di Torino, sono state discusse più proposte sostitutive; tuttavia, l’eccessiva lontananza per anziani e studenti (la maggioranza dei fruitori e, guarda caso, fasce deboli) ha reso inizialmente difficoltoso trovare il giusto compromesso tra le parti.

Essenziale il ruolo dell’assessore alla cultura, Francesca Leon e la sua idea di utilizzare i Fondi AxTO.

Ma di cosa stiamo parlando? Questo finanziamento (azione 4.5) riguardava il Progetto della Città di Torino per la riqualifica e la sicurezza delle sue periferie. Prevedeva e stanziava, inoltre, fondi che giungevano direttamente dalle casse statali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In concreto, per ovviare alla mancanza improvvisa del servizio bibliotecario pubblico che, ricordiamo, permette la gratuita diffusione del sapere da secoli, si è pensato d’investire i fondi non solo nella costruzione di un moderno mezzo su quattro ruote, bensì in una nuova concezione di movimento, spazio e idee, racchiusi nel veicolo stesso.

Cosa c’entreranno mai i motori con i libri, chiederete.

Risposta 1: “BIBLIOBUS”.

Risposta 2: “Ebbene sì, parliamo di una biblioteca a tutti gli effetti”.

Citando e avvalorando le parole della saggia Leon sulla “cultura a domicilio” e il “dovere istituzionale di provvedere libri ai cittadini in maniera capillare”, non si può che augurare a questo progetto (che ha superato la fase sperimentale) di ricevere una calorosa accoglienza e successiva fidelizzazione da parte di tutti i torinesi interessati o ancora ignari del suo potenziale.

Qualche dato per rendere l’immagine che va dipingendosi nella vostra mente più variopinta possibile: il Bibliobus contiene oltre 1200 volumi divisi tra sezione adulti e ragazzi, pannelli solari ad assicurarne l’autosufficienza, una televisione per la visione di video e programmi, il WiFi (tirate pure un respiro di sollievo), l’accesso ai diversamente abili, il riscaldamento, l’angolo lettura con tanto di poltroncine e finestra con vista ed una postazione computer, che permetta le consuete operazioni bibliotecarie quali, ad esempio, prestiti, prenotazioni, iscrizioni ed informazioni aggiornate sulle attività culturali in programma. Insomma, un’ulteriore articolazione del sistema bibliotecario pubblico; la prima biblioteca itinerante torinese.

Una novità? No. Molte altre grandi realtà metropolitane, tra cui Roma, Firenze, Perugia e Milano hanno da tempo adottato e adattato il Bibliobus quale strumento culturale. Stessa filosofia anche all’estero: in un mondo in movimento, frenetico, sempre su strada, perché non proporre un’alternativa alla consueta idea classica di biblioteca, trasformandola in un organismo vivente, che respiri l’aria dei cittadini, che gli vada incontro, che li raggiunga dritti al cuore?

E se apparisse superfluo, una spesa poco utile rispetto ai reali bisogni della popolazione, forse, ci terrei a ricordare LA verità assoluta: una società che non investe sulla cultura non investe sul futuro. Frase fatta? Probabile, se evitiamo però di pensare a tutti i giovani italiani e piemontesi che scelgono di fuggire a gambe levate dal proprio territorio per inseguirlo, il futuro.

Vero è che nulla potrà mai sostituirsi all’atmosfera solenne e pacificante di una biblioteca tradizionale; tuttavia, il cambiamento non è più una scelta bensì una necessità. Va capito, abbracciato o per lo meno tollerato.

Sono fiera che Torino si sia “gettata” a braccia aperte in questa novità figlia dei tempi e mi auguro, dopo essere personalmente salita sul Bibliobus, che i cittadini sentano la stessa aria di festa e gioia che soltanto la cultura, da sempre e per sempre, sa regalare senza chiedere nulla in cambio.

Presentato alla 12esima edizione di “Portici di Carta”, in piazza San Carlo, ha inaugurato il suo percorso (suscettibile di variazioni in base alla risposta dell’utenza con soste straordinarie per feste e manifestazioni) lunedì 8 ottobre 2018; ogni venerdì, finora, ha parcheggiato il suo prezioso carico proprio nei pressi dell’Istituto Primo Levi di Mirafiori. Come si suol dire, un cerchio che si chiude.

Una citazione particolare va allo staff, al personale bibliotecario tutto, che davvero ci mette molto del suo e oltre, se possibile, in termini di professionalità e umanità, nel rendere di nuovo il libro un oggetto familiare, un Amico a cui affidarsi, si tratti di lettura amena piuttosto che ricerche scolastiche a tema.

Inutile dire, tornando al presente, che le biblioteche sono state chiuse e non senza esternazioni di sdegno. Tuttavia (devo proprio chiedervelo), avanzando nella lettura di questo articolo, non è cresciuta nemmeno un po' la voglia pazza di correre appena possibile alla biblioteca più vicina (o salire sul Bibliobus) e approfittare di un servizio pubblico che può solo far bene? Non vedete l'ora di prendere in prestito e coccolare un buon libro, romanzo, lirica o fumetto che sia?

Scrivo con una certa parzialità di fondo, lo ammetto, soprattutto dopo aver svolto il Servizio Civile Volontario presso una biblioteca. Non conoscevo e neppure immaginavo minimamente la mole di lavoro necessaria alla resa di un servizio, di cui non si parla abbastanza. Ho imparato molto, ho tastato con mano la forza e l’emozione che trasmette un libro e quanto i lettori gradiscano l’atmosfera di cortesia, il sorriso, la familiarità che ci trovano dentro, lì, in biblioteca. Una tappa fissa che si trasforma prima in abitudine e poi in piacere.

Il mio modesto contributo verte a trasmettere quanto a me è stato donato: l’esperienza sul campo. E la speranza che chiunque, soprattutto i nostri giovani troppo confusi, sostituisca qualche volta in più il cellulare con un buon libro. Non solo per passare il tempo durante l'ennesima quarantena obbligata. Ma per viaggiare e volare alto, dove non sono mai stati.

I risultati arrivano, eccome se arrivano. Io li ho visti, li vedo ogni giorno. A cominciare da me.

Inappetenti alla lettura di tutto il mondo, sì, dico a voi: capite adesso!?

Ora, dopo una bella storia e un crescendo di emozioni, cosa ne dite di finire col botto? Una specie di punto esclamativo finale, che suggelli il ragionamento non con risposte o conclusioni moralistiche, bensì con spunti di riflessione. Sì, ci siamo! E' arrivato il momento che tanto aspettavo (mi auguro valga anche per voi): la poesia della settimana. Una poesia "azzeccata", luminosa.

Lei, che si adatta al bisogno e si piega all'essere umano e ai suoi bisogni.

Cosa direbbe Carlos Ruìz Zafòn, romanziere e poeta, se dovesse descrivere il piacere della lettura e il suo potere? Niente panico, ce l'ha confidato, prima di lasciare questa vita, ne

"L'ODORE DEI LIBRI"

Entrai nella libreria

e aspirai quel profumo

di carta e magia

che inspiegabilmente a nessuno

era ancora venuto in mente

di imbottigliare.





Questo avverbio:

"Inspiegabilmente"

Credete davvero non potremo mai spiegarlo?

Qualche dubbioso si unisce a me?

Pensateci su.

Alla prossima.