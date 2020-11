Quante volte sarà capitato di avere necessità di una connessione internet ad alta velocità e scoprire nel momento dell’attivazione che il luogo in cui si abita o si lavora non è raggiunto dalla fibra ottica? L’installazione con la connessione dati viene quindi installata, ma ad una velocità che non sempre risponde alle reali esigenze dell’utente. A risolvere questo fastidioso problema c’è Vodafone, azienda leader nel settore della telefonia, che mette sul piatto la possibilità di essere raggiunti da una banda larga veloce ovunque vi troviate. Stiamo parlando dell’opzione GigaNetwork FWA , che è in grado di stabilire connessioni ultraveloci senza necessità di un impianto con fibra ottica.

La connessione veloce per lo smart working

Tutto ciò si traduce in un enorme vantaggio per coloro che abitano in comuni tecnologicamente un po' arretrati, a volte anche a causa della loro morfologia territoriale, o per coloro che semplicemente decidono di trascorrere un periodo in qualche borgo un po' più isolato della nostra bellissima Italia, ma che necessitano comunque di portare avanti un'attività lavorativa a distanza. Grazie alla diffusione in questo periodo, infatti, dello smart working, sono sempre di più coloro che decidono di raggiungere le proprie seconde case, presenti magari in qualche paesino di campagna o montagna, nella quale però è indispensabile la connessione internet veloce per lavorare.

L'offerta GigaNetwork FWA di Vodafone ad un prezzo veramente vantaggioso

Visti gli innumerevoli vantaggi legati alla qualità del segnale internet della GigaNetwork FWA Vodafone, viene da pensare che il suo costo sia maggiore rispetto alle connessioni di altri gestori. Si tratta però di un pensiero sbagliatissimo perché questo tipo di opzione si può attivare ad un prezzo davvero vantaggioso. Il costo mensile legato all’abbonamento è a partire da soli 24,90€ al mese.

A questo è necessario aggiungere un’ulteriore cifra, versata una tantum, pari a 72€ come contributo di attivazione qualora venga scelta la copertura all’interno delle mura domestiche, in cui un unico apparecchio riceve il segnale e lo propaga ai diversi dispositivi collegati alla relativa chiave di rete, il cui numero massimo raggiungibile è 64.

Qualora invece si preferisca una copertura outdoor in cui un’antenna esterna riceve il segnale e lo propaga alla Vodafone Station Power presente all’interno, raggiungendo fino a 99 dispositivi diversi, attraverso il segnale 4G, vi è una differenza di circa 14 € rispetto alla quota precedente.

Questa spesa una tantum, qualora venga richiesto, è possibile anche rateizzarla in una piccola cifra da pagarsi mensilmente: un ottimo vantaggio in questo periodo di crisi che si sta vivendo. Ma non è finita qui.

Vodafone, sempre un passo avanti

La Vodafone infatti è conosciuta a livello internazionale proprio grazie anche al suo progresso tecnologico, che è in continuo sviluppo, per offrire i massimi vantaggi a tutti i suoi utenti, che non delude neanche questa volta, ecco perché.

Con la GigaNetwork FWA, se al momento è possibile raggiungere i 100 Mbps di velocità di connessione, tra un tempo non molto lontano sarà possibile avere l’upgrade, con una semplice richiesta, del trasferimento dati, raggiungendo addirittura 1 Gbps di velocità grazie al segnale 5G. Insomma, la GigaNetwork FWA di Vodafone si rivela sempre più vantaggiosa per chi è alla ricerca dell’offerta migliore per la propria connessione ad internet.