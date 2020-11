Magliano soddisfatto: "Presto alla Tesoriera panchine nuove di zecca"

"Premiato il mio impegno: la Città di Torino interverrà, come da me richiesto alla Giunta, per ripristinare o sostituire tutte le panchine ammalorate o vandalizzate presso il Parco della Tesoriera", dichiara soddisfatto Silvio Magliano, capogruppo dei Moderati in Consiglio comunale.

"Moltissime delle 120 panchine di pregio presso il parco di corso Francia sono da mesi, di fatto, inutilizzabili. La Giunta, rispondendo poco fa in Consiglio Comunale alla mia interpellanza sul tema, ha garantito che si interverrà nell’ambito di un appalto attualmente in corso per la sostituzione o la manutenzione di tutte le panchine danneggiate".

"I lavori sono già iniziati e questo mi fa ben sperare su tempistiche ragionevoli. Il Parco della Tesoriera è uno dei luoghi simbolo della Circoscrizione 4 e dell'intera Torino", ha concluso Magliano.