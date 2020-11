Votata una nuova variazione al bilancio della città di Torino, nuovi fondi Covid

Approvata oggi, lunedì 16 novembre 2020, dal Consiglio Comunale all’unanimità (22 voti favorevoli su 22 presenti) una nuova variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 della Città di Torino.

Il provvedimento, già approfondito nelle Commissioni Prima e Quarta, verificare la salvaguardia degli equilibri di bilancio e si pone in continuità con l’assestamento di bilancio votato il 27 luglio 2020 dalla Sala Rossa, come ha affermato l’assessore al Bilancio Sergio Rolando.

La deliberazione registra maggiori entrate da fondi ministeriali per Euro 9.804.483,66, già incassate dalla Città, che andranno a finanziare ulteriori accantonamenti a favore delle categorie economiche e sociali colpite dalla pandemia di Covid-19.

In particolare, sono previsti accantonamenti di Euro 3.400.000 per la Tari delle attività economiche, Euro 500.000 per la Cimp delle attività economiche, Euro 1.000.000 per il fondo di solidarietà alimentare, Euro 1.200.000 per la sospensione del pagamento delle strisce blu, Euro 300.000 per rimborsi di canoni patrimoniali per associazioni ed enti, oltre a maggiori spese necessarie per il funzionamento dell’ente e per l’integrazione del fondo risorse decentrate del comparto e l’avvio della contrattazione integrativa aziendale pari a Euro 2.700.000.

Nel dibattito in Consiglio, il consigliere Marco Chessa (M5S) ha ringraziato assessore, uffici, collegio dei revisori e Commissione Bilancio per la collaborazione dimostrata, mentre Eleonora Artesio (Torino in Comune), nell’annunciare il proprio voto favorevole alla deliberazione, ha sottolineato l’importanza degli orientamenti della spesa riguardanti le mancate entrate su tariffe locali e degli stanziamenti per il contrasto alle povertà.