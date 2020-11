Tutte le proposte digitali di Artissima: dai virtual tour in 3D alle visite guidate online

Prosegue a gonfie vele la traversata di Artissima nel web. In attesa che le tre mostre di Stasi Frenetica possano nuovamente accogliere visitatori e collezionisti nelle sale della GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, di Palazzo Madama - Museo Civico d’Arte Antica e del MAO Museo d’Arte Orientale, la fiera mette a punto un’offerta particolarmente ampia di attività online fruibili sul sito, sui canali social e in forma di appuntamenti Zoom-call.



Accanto alle iniziative digitali che da tempo fanno parte della proposta di Artissima, come il catalogo digitale lanciato nel 2017 e il più recente progetto Fondamenta, vengono introdotti nuovi progetti speciali di approfondimento online.



Le ultimissime novità messe a punto sono i virtual tour in 3D, i video trailer e i Walkie Talkies delle mostre di Stasi Frenetica che si aggiungono alle visite guidate e ai tour tematici online di Artissima XYZ e del catalogo digitale e all’invito ai visitatori a scoprire la mostra FOLLE che riunisce su una piattaforma online dedicata 26 fotografie dell’Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo.



Spiega la direttrice Ilaria Bonacossa: “La vocazione culturale e l’anima istituzionale della fiera hanno spinto Artissima a reinventarsi per continuare a essere un’occasione di scoperta, di sperimentazione e di approfondimento dell’arte contemporanea, confermandosi come riferimento per il sistema dell’arte. Crediamo che l’arte, da sempre catalizzatrice delle visioni più innovative, possa rappresentare la guida in grado di aprire scenari inaspettati testimoni di un profondo e meditato cambiamento”.

Di seguito, il calendario dei Walkie Talkies .

Mercoledì 25 novembre

Samuele Piazza (curatore per le Arti Visive OGR- Officine Grandi Riparazioni, Torino) in dialogo con Ilaria Bonacossa alla scoperta della GAM



Venerdì 27 novembre

Elisa Troiano (co-founder Cripta747, Torino) in dialogo con Ilaria Bonacossa alla scoperta della GAM



Mercoledì 2 dicembre

Bernardo Follini (assistente curatore Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino e co-curatore Il Colorificio, Milano) in dialogo con Ilaria Bonacossa alla scoperta di Palazzo Madama



Venerdì 4 dicembre

Ramona Ponzini (Co-founder Art project Treti Galaxie, Torino) in dialogo con Ilaria Bonacossa alla scoperta del MAO

Qui, invece, il c alendario visite guidate di Artissima XYZ.

Giovedì 19 novembre ore 18.30

Fernanda Brenner, curatrice di Present Future (in lingua inglese)



Giovedì 26 novembre ore 18.30

Letizia Ragaglia, curatrice di Disegni (in lingua italiana)



Giovedì 3 dicembre ore 18.30

Bettina Steinbrügge, curatrice DISEGNI curatrice di Disegni (in lingua inglese)

Infine, il c alendario tour tematici del catalogo digitale.

Martedì 17 novembre ore 18.30 | Tema: SculturaIsabelle van den Eynde (galleria Isabelle van den Eynde) in conversazione con Ilaria Bonacossa (in lingua inglese) Martedì 24 novembre ore 18.30 | Tema: Italian ClassicsFranco Noero (galleria Franco Noero) in conversazione con Ilaria Bonacossa (in lingua italiana) Martedì 1 dicembre ore 18.30| Tema: Young artists under 35Matteo Consonni (galleria Madragoa, Lisbona) con Ilaria Bonacossa (in lingua inglese)