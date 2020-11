Pandemia del regno ittita nel XIV secolo a.C.: se ne parla in streaming dal Museo Egizio

Martedì 24 novembre, alle ore 18, il Museo Egizio ospiterà la conferenza "Cause, conseguenze e memoria della pandemia che colpì l’Egitto e il regno ittita nel XIV secolo a.C.”, tenuta da Stefano de Martino, professore ordinario presso il Dipartimento di Studi Storici dell’Università di Torino, e dal direttore Christian Greco. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming sui canali social del Museo (Facebook e Youtube).

Negli ultimi anni di regno del Faraone Amenhotep IV, il re ittita Suppiluliuma I condusse due spedizioni militari nella regione corrispondente all’attuale Libano che a quel tempo era sotto il dominio egiziano. Le fonti ittite tramandano la notizia che i soldati dell’esercito di Suppluliuma I furono contagiati dalle truppe egiziane e contrassero una grave malattia epidemica. Le lettere di Tell el Amarna confermano che nel Levante si fosse in effetti diffusa un’epidemia. Questa pandemia dilagò in tutto il regno ittita e durò per circa venti anni.

Analizzando le fonti ittite disponibili, e in particolare le preghiere innalzate alle divinità dal re Mursili II per scongiurare la fine della pandemia, il relatore, in dialogo con il direttore del Museo Egizio, cercherà di comprendere che malattia fosse stata, quali fossero stati i provvedimenti presi dal re ittita, e quali ricadute a livello politico ed economico questa grave pandemia avesse avuto.