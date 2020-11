Ippodromo di Vinovo, sabato 21 novembre otto corse: Premio Toronto per intenditori

A porte chiuse fino a nuovo ordine, ma l'attività dell'Ippodromo di Vinovo continua e sarà così anche per il mese prossimo, in attesa dei calendari 2021. Da qui a fine anno, l'impianto torinese aprirà sempre il sabato, come sarà la prossima settimana e poi ancora il 5, 12, 19 e 26 dicembre.

L'appuntamento, il 21 novembre, è relativamente presto: il Premio Toronto, miglio per 4 anni, scatterà alle 13.35 seguito da altre sette corse. Al centro del programma il Premio Montreal, altro miglio ma per indigeni dai 5 anni in su: peso del pronostico sui solidi garretti di Zar Ross, allenato e interpretato da Andrea Guzzinati, che raramente sbaglia la programmazione dei suoi allievi e contro favorito Zorro Code, della famiglia Colombino questa volta nelle mani di Walter Lagorio. Attesa per l'ospite, Zenny Op, con Luca Schettino, una cavalla con un finale importante che potrebbe anche stupire.